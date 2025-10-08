  • Články
Šutaj Eštok reagoval na kritiku od bratislavského primátora

  • DNES - 13:25
  • Bratislava
Vallo by sa mal podľa ministra vnútra venovať bezpečnosti v meste.

Primátor Bratislavy Matúš Vallo by sa namiesto spájania zvýšenej kriminality s novelou Trestného zákona mal snažiť o zvýšenie bezpečnosti v meste personálnym posilnením Mestskej polície (MsP) a zintenzívnením tejto agendy na úkor marketingu svojho úradu. Po rokovaní vlády to uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) v odpovedi na novinársku otázku o vyjadrení bratislavského primátora, ktorý kritizoval zvýšenú kriminalitu v hlavnom meste.

Možno keby pán Vallo navýšil počet mestských policajtov tak, ako navýšil počet ľudí na svojom marketingovom oddelení, pomohlo by to,“ uviedol Šutaj Eštok. Upozornil, že otázka bezpečnosti je aj kompetenciou samosprávy a mestskej polície, nielen Policajného zboru SR. „Možno by sa teda mohol menej venovať PR projektom, kolobežkám a viac by mohol investovať do bezpečnosti,“ zdôraznil smerom k Vallovi. Spolu s ministrom školstva Tomášom Druckerom (Hlas-SD) poukázal i na vyššie príjmy, z ktorých môže Bratislava čerpať zdroje i na zvýšenie bezpečnosti.

Dodal, že zvýšená kriminalita v hlavnom meste je problém, ktorý sa týka všetkých metropol. „Dlhodobo sme v Bratislave zápasili s podstavom, preto sme i zvýšili príspevok na bývanie policajtom v Bratislave, absolventi policajnej školy sú umiestňovaní do Bratislavy, pretože tu sa najviac naučia a tu sú potrební pomôcť obyvateľom hlavného mesta,“ dodal. Avizoval i zvýšenie kompetencií mestskej polície v rámci zmeny príslušnej legislatívy.

Vallo sa sťažuje na zvýšenú kriminalitu v okolí obchodných centier v Bratislave, rovnako už viackrát zvýraznil negatívny dosah novely trestných zákonov na zvýšenie drobnej kriminality. Hovoril o tom aj v polovici septembra, kedy sa ako zástupca Únie miest Slovenska (ÚMS) stretol s predsedom Národnej rady SR Richardom Rašim (Hlas-SD).

Zdroj: Info.sk, TASR
