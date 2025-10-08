  • Články
Automobilka Jaguar Land Rover začala s obnovou výroby v nitrianskom závode

  • DNES - 13:14
  • Nitra
Automobilka Jaguar Land Rover (JLR) v Nitre začína s obnovou výroby vo svojom závode v Nitre. Manažérka komunikácie Jaguar Land Rover Slovakia Katarína Chlebová potvrdila, že na svoje pracoviská sa vrátila prvá skupina výrobných zamestnancov.

Výrobu vozidiel Defender a Discovery spúšťa automobilka v rámci riadeného a postupného reštartu výrobných prevádzok po nedávnom kybernetickom incidente. Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) v utorok (7. 10.) informovala, že spoločnosť spustí od stredy jednozmennú prevádzku a od začiatku budúceho týždňa sa očakáva postupný nábeh na plnú kapacitu výroby.

Prevádzku automobilky JLR narušil rozsiahly kybernetický útok 31. augusta. Firma musela vypnúť svoje systémy, aby minimalizovala rozsah škôd. „Uvedomujeme si, že pred nami je ešte veľa práce, no proces obnovy už naplno prebieha,“ skonštatovala Chlebová.

Zdroj: Info.sk, TASR
