Automobilka Jaguar Land Rover začala s obnovou výroby v nitrianskom závode
Automobilka Jaguar Land Rover (JLR) v Nitre začína s obnovou výroby vo svojom závode v Nitre. Manažérka komunikácie Jaguar Land Rover Slovakia Katarína Chlebová potvrdila, že na svoje pracoviská sa vrátila prvá skupina výrobných zamestnancov.
Výrobu vozidiel Defender a Discovery spúšťa automobilka v rámci riadeného a postupného reštartu výrobných prevádzok po nedávnom kybernetickom incidente. Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) v utorok (7. 10.) informovala, že spoločnosť spustí od stredy jednozmennú prevádzku a od začiatku budúceho týždňa sa očakáva postupný nábeh na plnú kapacitu výroby.
Prevádzku automobilky JLR narušil rozsiahly kybernetický útok 31. augusta. Firma musela vypnúť svoje systémy, aby minimalizovala rozsah škôd. „Uvedomujeme si, že pred nami je ešte veľa práce, no proces obnovy už naplno prebieha,“ skonštatovala Chlebová.
svl gra
Väčšina Nemcov podporuje vyššie parkovacie poplatky pre vozidlá SUV
Približne 55 % dospelých obyvateľov Nemecka je aspoň za určitých okolností naklonených myšlienke zavedenia vyšších parkovacích poplatkov pre športovo-úžitkové vozidlá (SUV).
Akcie Tesly vzrástli po správe, že Musk kúpil akcie za takmer 1 miliardu USD
Akcie spoločnosti Tesla vzrástli približne o 8 % po tom, ako hlásenie pre regulačné úrady ukázalo, že generálny riaditeľ Elon Musk minulý týždeň kúpil akcie výrobcu elektrických vozidiel v hodnote takmer 1 miliardy USD.
Nemecký závod Tesly plánuje zvýšiť výrobu
Americký výrobca elektromobilov Tesla plánuje zvýšiť výrobu vo svojom nemeckom závode po zvyšok roka vďaka silnému predaju. Vyhlásil to riaditeľ závodu v Grünheide André Thierig.
Automobilky tlačia na EÚ, aby prehodnotila emisné ciele
Najväčší európski výrobcovia automobilov v piatok rokovali s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou.