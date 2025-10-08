Von der Leyenová: EÚ musí reagovať na hybridnú vojnu Ruska
- DNES - 13:13
- Štrasburg
Európa musí posilniť svoju obranu, aby odradila Rusko od jeho hybridnej vojny, vyhlásila v stredu predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.
Podľa agentúry AFP tak reagovala na sériu narušení vzdušného priestoru európskych krajín, kybernetické útoky a poškodenia podmorských káblov, informuje TASR.
Leyenová vyhlásila, že tieto incidenty sú premyslené. „Nejde o náhodné obťažovanie. Ide o premyslenú a eskalujúcu kampaň,“ uviedla. „Dva incidenty sú náhoda, ale tri, päť, desať - to je zámerná a cielená kampaň v sivej zóne namierená proti Európe a Európa musí reagovať,“ pokračovala predsedníčka EK.
V septembri došlo počas ruských útokov na Ukrajinu k narušeniu vzdušného priestoru Poľska a následne aj Rumunska. Vzdušný priestor Estónska narušili tri ruské stíhačky a bez povolenia v ňom ostali 12 minút. Dosiaľ neidentifikované drony zaznamenali v Dánsku, Nemecku a Belgicku.
Európske krajiny už podľa AFP zvýšili výdavky na obranu na najvyššiu úroveň od čias studenej vojny v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu a tiež pre pochybnosti o podpore zo strany USA pod vládou prezidenta Donalda Trumpa.
V súčasnosti sa EÚ snaží vypracovať plány na spoločné projekty 27-členného bloku vrátane „múru proti dronom“.
„Nesmieme len reagovať. Musíme odstrašovať, pretože ak budeme váhať konať, sivá zóna sa bude len rozširovať,“ povedala v stredu Leyenová. Poznamenala, že základnou úlohou Európskej únie je zachovať mier, čo v súčasnosti znamená aj mať schopnosť odradiť agresiu a provokácie.
Pred EÚ podľa nej stojí veľmi jednoduchá voľba. „Buď ustúpime a budeme sledovať eskalovanie ruských hrozieb, alebo sa im postavíme s jednotou, odstrašením a odhodlaním,“ uzavrela.
Lídri štátov EÚ budú tento mesiac na summite v Bruseli rokovať o pláne, ktorého cieľom je pripraviť euroblok na odvrátenie hrozieb zo strany Ruska v nadchádzajúcich rokoch.
