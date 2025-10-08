Dobrovodský: Veterinárna správa nezabezpečila včasné opatrenia na zabránenie utýraniu psa
- DNES - 13:06
- Bratislava
Verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský ukončil preskúmanie podnetu týkajúceho sa podozrenia zo zanedbávania starostlivosti o psa v obci na západnom Slovensku.
Z jeho zistení vyplýva, že Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) síce opakovane vykonala kontroly, avšak nezabezpečila včasné a účinné opatrenia, ktoré by zabránili pokračujúcemu utrpeniu zvieraťa. Pes bol napokon nájdený mŕtvy, pripútaný na lanku zamotanom do kovovej konštrukcie plota. TASR o tom informoval hovorca ombudsmana Branislav Gigac.
„V prípadoch, kde je zjavné a opakované porušovanie povinností zo strany držiteľa zvieraťa, musia orgány verejnej moci využiť všetky zákonné prostriedky na ochranu zvierat. Je neprípustné, aby utrpenie zvieraťa pokračovalo len preto, že prijaté opatrenia neboli dostatočne rýchle a dôsledné,“ zdôraznil Dobrovodský.
Preskúmaním podnetu zistil, že počas kontrol RVPS opakovane konštatovala vážne nedostatky v podmienkach chovu psa. Išlo o nevhodnú reťaz a obojok, prítomnosť nebezpečných predmetov v priestore chovu, nehygienické podmienky, nedostatočný prístup k potrave a vode a opakované neplnenie uložených opatrení zo strany majiteľky psa.
Napriek týmto zisteniam neboli podľa ombudsmana zo strany príslušného orgánu prijaté okamžité opatrenia, ako napríklad odňatie zvieraťa alebo jeho umiestnenie do náhradnej starostlivosti. RVPS postupovala pomaly, čo viedlo k zbytočnému predlžovaniu stavu, v ktorom bolo zviera držané v nevhodných podmienkach.
„Každé podozrenie na zanedbávanie starostlivosti o zviera si vyžaduje dôslednú a promptnú reakciu. Je potrebné postupovať tak, aby sa minimalizovalo utrpenie zvieraťa a zabránilo sa jeho ďalšiemu ohrozeniu. Tento prípad ukázal, že postupné ukladané opatrenia bez následného dohľadu nie sú dostatočné,“ apeluje Dobrovodský.
Riaditeľku RVPS požiadal, aby prijala opatrenia na zlepšenie výkonu veterinárneho dozoru. Ide najmä o zavedenie systému následného dohľadu po splnení uložených opatrení, hlavne v prípadoch opakovaného porušovania povinností. Ďalším je pokračovať v pravidelných neohlásených kontrolách počas primeraného obdobia po formálnom splnení opatrení a zabezpečiť odborné školenia zamestnancov, so zameraním na využívanie neodkladných opatrení v zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti.
Cieľom týchto opatrení je zlepšiť procesy, ktoré majú slúžiť na ochranu zvierat a zároveň zabezpečiť, aby v budúcnosti nedochádzalo k obdobným zlyhaniam.
„Zvieratá nemajú hlas, a preto je našou spoločnou povinnosťou byť ich hlasom. Štátne orgány musia v prípadoch, kde ide o ich život a zdravie, postupovať bezodkladne a v súlade so zákonom,“ dodal Dobrovodský.
