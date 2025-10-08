  • Články
Žilinka podal správnu žalobu pre nevyhovenie infožiadosti rezortom vnútra

  • DNES - 11:21
  • Bratislava
Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal v utorok (7. 10.) správnu žalobu na Správny súd v Bratislave vo veci nesprístupnenia zoznamu pasažierov letu vládneho špeciálu do Nemecka z júna minulého roka rezortom vnútra. Informoval o tom na sociálnej sieti.

Podanie správnej žaloby avizoval Žilinka koncom septembra. Ako dôvod uviedol to, že minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) nevyhovel jeho protestu z júla. Ten sa týkal rozhodnutia ministerstva vnútra čiastočne nevyhovieť infožiadosti o zoznam pasažierov letu vládneho špeciálu do Nemecka z júna minulého roka. Uviedol, že verejnosť má právo na informácie, či sú verejné prostriedky využívané zákonne a účelne. Navrhoval, aby bolo rozhodnutie o nesprístupnení informácií zrušené a aby bolo v rozkladovom konaní rozhodnuté v súlade so zákonom.

Ministerstvo vnútra na avizovanú správnu žalobu reagovalo, že rešpektuje právo generálneho prokurátora a vyčká na rozhodnutie vo veci správnej žaloby.

Opozičné politické strany v júni 2024 kritizovali koaličných politikov za let vládnym špeciálom do Nemecka na futbalový zápas slovenskej reprezentácie na európskom šampionáte. Ministerstvo vnútra vtedy reagovalo, že návšteva zápasu sa uskutočnila na základe oficiálneho pozvania Slovenského futbalového zväzu i Únie európskych futbalových zväzov pre zástupcov vlády a parlamentu. Rezort vyhlásil, že nešlo o voľnočasovú aktivitu ústavných činiteľov.

Zdroj: Info.sk, TASR
