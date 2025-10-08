Z trhu sťahujú obľúbený kozmetický výrobok, obsahuje nebezpečný arzén
- DNES - 19:25
- Bratislava
V nebezpečnej kozmetike našli karcinogénny arzén.
Z trhu sťahujú nebezpečný kozmetický výrobok. Obľúbená ceruzka na oči Crayon Khol 100 Color Show Ultra Black od značky Maybelline New York predstavuje vážne zdravotné riziko pre nadmerný obsah nebezpečného arzénu.
Varovanie, ktoré sa týka miliónov spotrebiteľov po celej Európe, vydali nemecké úrady. Tie produkt nahlásili do systému Safety Gate Rapex - systému EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch.
Podľa zverejnenej správy bola v produkte zistená neprípustná koncentrácia arzénu, ktorý je pre ľudské zdravie mimoriadne nebezpečný. Výrobok bol predávaný najmä prostredníctvom online platforiem.
Spotrebitelia by si mali skontrolovať, či nevlastnia produkt s nasledujúcimi údajmi:
Produkt: Ceruzka na oči
Značka: Maybelline New York
Názov: Crayon Khol 100 Color Show Ultra Black
Číslo šarže: JYW03E
Krajina pôvodu: Francúzsko
Foto: Safety Gate Rapex
Ceruzka obsahuje arzén
Laboratórne testy potvrdili, že výrobok obsahuje arzén v koncentrácii 0,00033 %. Arzén je vysoko toxická chemická látka, ktorá môže mať fatálne následky na zdravie. Môže spôsobiť rakovinu. Negatívne ovplyvňuje plodnosť a vývoj plodu v tele matky. Pri dlhodobom alebo opakovanom vystavení môže viesť k poškodeniu orgánov.
Z tohto dôvodu bol výrobok vyhlásený za nebezpečný a v rozpore s nariadením EÚ o chemických látkach (REACH). Predaj tejto šarže výrobku bol zastavený. Zákazníci, ktorí ho už majú doma, by ho mali okamžite prestať používať.
Čo robiť, ak tento výrobok vlastníte
- Okamžite ho prestaňte používať. Ak máte doma ceruzku na oči s číslom šarže JYW03E, ďalej ju nepoužívajte.
- Vráťte produkt. Obráťte sa na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili, a požiadajte o vrátenie peňazí.
- Poraďte sa s lekárom. Ak máte akékoľvek obavy z možného vystavenia sa arzénu, konzultujte svoj zdravotný stav s odborníkom.
