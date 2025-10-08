  • Články
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Google v Európe rozširuje vyhľadávanie s pomocou umelej inteligencie

  DNES - 10:48
  Berlín
Google v Európe rozširuje vyhľadávanie s pomocou umelej inteligencie

Americký technologický gigant Google sa aj v Európe čoraz viac zameriava na umelú inteligenciu (AI) v klasickom vyhľadávaní na internete.

Spoločnosť teraz aktivuje režim umelej inteligencie pre vyhľadávač Google vo viac ako 40 krajinách vrátane Rakúska, Nemecka, Švajčiarska, Španielska, Talianska, Švédska, Poľska, Thajska a Vietnamu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Novú funkciu, ktorá umožňuje konverzovať s výsledkami vyhľadávania, Google najskôr uviedol v júli v USA, Veľkej Británii a Indii. V polovici augusta spoločnosť aktivovala režim AI v ďalších 180 krajinách. Nástroj je možné aktivovať pri bežnom vyhľadávaní na stránke Google.com a na národných webových stránkach vyhľadávača.

Funkcia sa zobrazuje ako voľba na dodatočnej karte (Tab) vedľa už dostupných bežných možností ako sú „všetko“, „obrázky“, „knihy“, „videá“ a „správy“. Môže však trvať niekoľko dní, kým sa nová karta s režimom AI zobrazí, keďže Google neaktivuje všetky svoje servery naraz, upozornila spoločnosť.

Zdroj: Info.sk, TASR
