Google v Európe rozširuje vyhľadávanie s pomocou umelej inteligencie
- DNES - 10:48
- Berlín
Americký technologický gigant Google sa aj v Európe čoraz viac zameriava na umelú inteligenciu (AI) v klasickom vyhľadávaní na internete.
Spoločnosť teraz aktivuje režim umelej inteligencie pre vyhľadávač Google vo viac ako 40 krajinách vrátane Rakúska, Nemecka, Švajčiarska, Španielska, Talianska, Švédska, Poľska, Thajska a Vietnamu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Novú funkciu, ktorá umožňuje konverzovať s výsledkami vyhľadávania, Google najskôr uviedol v júli v USA, Veľkej Británii a Indii. V polovici augusta spoločnosť aktivovala režim AI v ďalších 180 krajinách. Nástroj je možné aktivovať pri bežnom vyhľadávaní na stránke Google.com a na národných webových stránkach vyhľadávača.
Funkcia sa zobrazuje ako voľba na dodatočnej karte (Tab) vedľa už dostupných bežných možností ako sú „všetko“, „obrázky“, „knihy“, „videá“ a „správy“. Môže však trvať niekoľko dní, kým sa nová karta s režimom AI zobrazí, keďže Google neaktivuje všetky svoje servery naraz, upozornila spoločnosť.
Obchodný reťazec sťahuje z predaja obľúbené papričky
Papričky môžu obsahovať nadmerné množstvo pesticídov.
Jaguar Land Rover spustí v stredu jednozmennú prevádzku v nitrianskom závode
Automobilka Jaguar Land Rover v Nitre začína s obnovou výroby. Od stredy 8. októbra spustí jednozmennú prevádzku.
Pozor na tento druh škorice, našli v nej karcinogénne látky
Obchodný reťazec sťahuje z predaja obľúbené korenie.
Šefčovič opísal, aké colné opatrenia navrhla EÚ na ochranu európskych oceliarov
Európska únia (EÚ) zavádza opatrenia na ochranu európskych oceliarov, ktoré pomôžu aj slovenským výrobcom ocele.