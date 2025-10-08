  • Články
Proces v kauze Five Star Residence sa opätovne nepodarilo otvoriť

  DNES - 10:15
  Bratislava
Proces v kauze bytového komplexu Five Star Residence sa v stredu opätovne nepodarilo na Mestskom súde Bratislava I otvoriť.

Dôvodom bola neprítomnosť jedného z obhajcov. Ten síce svoju neúčasť ospravedlnil, avšak súd to neakceptoval. Uložil mu preto poriadkovú pokutu vo výške 500 eur. Pojednávanie odročili na 16. januára 2026.

Obžalobe čelia Marian Kočner, Jana Š., Peter Z. a Viliam G. Podaná bola pre obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a zločin skrátenia dane a poistného, ktoré súviseli s prevodmi nehnuteľností v objekte Five Star Residence. Marian Kočner mal porušením dôležitej povinnosti pri správe cudzieho majetku spôsobiť poškodenej obchodnej spoločnosti škodu vo výške viac ako 1,8 milióna eur a skrátením dane škodu štátnemu rozpočtu SR vo výške viac ako 370.000 eur.

Marian Kočner si odpykáva 19-ročný trest väzenia v kauze falšovania zmeniek televízie Markíza. V prípade vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka bol dvakrát neprávoplatne oslobodený, pričom vecou sa na základe odvolania zaoberal Najvyšší súd SR. Ten však v máji zrušil rozsudok Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) a vec mu vrátil z dôvodu chýb v napadnutom rozsudku. Vec zároveň prikázal na prejednanie a rozhodnutie inému senátu ŠTS. Marian Kočner je obžalovaný aj v kauzách Donovaly a Báč, ktoré sa týkajú páchania ekonomickej trestnej činnosti.

Zdroj: Info.sk, TASR
