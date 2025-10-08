  • Články
Vážna nehoda: Osobné auto narazilo do autobusu

Pri rannej zrážke auta s autobusom sa zranila jedna osoba.

Zranenia jednej osoby si vyžiadala stredajšia ranná dopravná nehoda osobného auta a autobusu v obci Podvysoká (okres Čadca). Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline na sociálnej sieti.

Dopravná nehoda sa stala okolo 4.30 h a na mieste zasahovali hasiči z Turzovky. „Pri dopravnej nehode sa zranila jedna osoba, ktorá zostala zakliesnená vo vozidle. Hasiči pomohli osobu vyslobodiť z auta a odovzdali ju do opatery zdravotníkom záchrannej zdravotnej služby,“ priblížilo zásah hasičské riaditeľstvo.

Doplnilo, že hasiči havarovaný automobil pomohli naložiť na vozidlo odťahovej služby a očistili vozovku od úlomkov. Z dôvodu dopravnej nehody bola cesta neprejazdná.

Foto: Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj

Zdroj: Info.sk, TASR
