Vážna nehoda: Osobné auto narazilo do autobusu
Pri rannej zrážke auta s autobusom sa zranila jedna osoba.
Zranenia jednej osoby si vyžiadala stredajšia ranná dopravná nehoda osobného auta a autobusu v obci Podvysoká (okres Čadca). Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline na sociálnej sieti.
Dopravná nehoda sa stala okolo 4.30 h a na mieste zasahovali hasiči z Turzovky. „Pri dopravnej nehode sa zranila jedna osoba, ktorá zostala zakliesnená vo vozidle. Hasiči pomohli osobu vyslobodiť z auta a odovzdali ju do opatery zdravotníkom záchrannej zdravotnej služby,“ priblížilo zásah hasičské riaditeľstvo.
Doplnilo, že hasiči havarovaný automobil pomohli naložiť na vozidlo odťahovej služby a očistili vozovku od úlomkov. Z dôvodu dopravnej nehody bola cesta neprejazdná.
Foto: Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj
Proces v kauze Five Star Residence sa opätovne nepodarilo otvoriť
Proces v kauze bytového komplexu Five Star Residence sa v stredu opätovne nepodarilo na Mestskom súde Bratislava I otvoriť.
Za bezdôvodnú jazdu v strednom pruhu mimo obce hrozí pokuta
V ostatných jazdných pruhoch smie jazdiť, ak je to potrebné na obchádzanie, otáčanie alebo na odbočovanie.
Andrea Letanovská končí v predsedníctve strany Demokrati
Andrea Letanovská končí v predsedníctve mimoparlamentnej strany Demokrati. Ide o jej rozhodnutie.
ZMOS odmieta návrh štátneho rozpočtu na budúci rok
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) odmieta návrh štátneho rozpočtu na budúci rok. Upozorňuje na to, že samosprávam uberá 246 miliónov eur.