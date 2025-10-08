  • Články
Streda, 8.10.2025Meniny má Brigita
Aktivisti z flotily Global Sumud tvrdia, že ich lode napadla izraelská armáda

  • DNES - 8:32
  • Gaza
Aktivisti na palube ďalšej flotily s humanitárnou pomocou pre obyvateľov Pásma Gazy v stredu nadránom prostredníctvom sociálnych sietí uviedli, že ich lode sú v medzinárodných vodách pod útokom izraelskej armády. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.

Tri lode boli napadnuté a nezákonne zadržané izraelskou armádou o 04.34 h ráno, 220 kilometrov od pobrežia Gazy,“ napísala flotila Global Sumud na sociálnej sieti X.

Izraelské ministerstvo zahraničných vecí v reakcii vyhlásilo, že „lode a pasažierov preváža do izraelského prístavu, všetci pasažieri sú v bezpečí a v dobrom zdravotnom stave“. Rezort diplomacie očakáva, že budú „okamžite deportovaní“.

Loď Conscience prepravujúca 92 ľudí, zväčša novinárov a zdravotníckych pracovníkov, je v súčasnosti pod útokom izraelskej vojenskej helikoptéry. Osem plachetníc je nezákonne zadržiavaných a unášaných,“ napísali aktivisti na sociálnej sieti Instagram.

Zdroje naznačujú, že neozbrojená posádka na palube vrátane lekárov, novinárov a zvolených predstaviteľov bola unesená, rovnako ako životne dôležitá pomoc v hodnote viac ako 110.000 dolárov v podobe liekov, dýchacích prístrojov a výživových doplnkov, ktoré boli určené pre hladujúce nemocnice v Gaze. Ich miesto pobytu zostáva neznáme,“ vyhlásila organizácia Flotila slobody.

Loď Conscience v máji v medzinárodných vodách pri Malte zasiahli drony, ktoré podľa Flotily slobody patrili Izraelu. Pri incidente sa nikto nezranil, ale posádka musela svoju misiu prerušiť.

Zdroj: Info.sk, TASR
