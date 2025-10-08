  • Články
Bratislava

Izrael privedie rukojemníkov domov, zopakoval Netanjahu na výročie útoku Hamasu

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok na druhé výročie útoku militantného hnutia Hamas na Izrael vyhlásil, že dosiahne všetky ciele vojny v Pásme Gazy, počnúc zaistením prepustenia rukojemníkov. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

Nachádzame sa v osudových, rozhodujúcich dňoch. Budeme naďalej konať, aby sme dosiahli všetky ciele tejto vojny: návrat všetkých unesných, odstránenie vlády Hamasu a zaistenie toho, že Gaza už nikdy viac nebude predstavovať hrozbu pre Izrael,“ uviedol Netanjahu podľa vyhlásenia, ktoré vydala jeho kancelária.

Izraelský prezident Jicchak Herzog v utorok uviedol, že 7. október 2023 bol dňom, keď bola „duša Izraela zlomená“. V odkaze na sociálnej sieti však doplnil, že „z hĺbky smútku čerpáme silu, z popola tragédie budujeme obnovu“.

Herzog označil históriu Izraela za históriu odolnosti a ľudí, ktorí sa nikdy nevzdajú a neprestanú veriť, že svetlo premôže tmu. V súvislosti so 48 rukojemníkmi, ktorých stále zadržiavajú militanti v Gaze, zdôraznil, že Izrael nepoľaví, kým nebudú doma, informovala agentúra DPA.

Prezident tiež poďakoval zahraničným partnerom svojej krajiny a spojencom za prejavy solidarity na výročie. Spomenul prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorého vyzdvihol za podľa svojich slov „neuveriteľné úsilie“ o prepustenie rukojemníkov a podporu mieru na Blízkom východe.

Bezprecedentný útok militantov z Hamasu a iných palestínskych skupín na južnú časť Izraela si 7. októbra 2023 vyžiadal približne 1200 obetí na životoch, prevažne civilistov. Militanti počas neho uniesli z Izraela aj 251 izraelských a zahraničných rukojemníkov.

Zdroj: Info.sk, TASR
