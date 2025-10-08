  • Články
Bratislava

Thunbergová tvrdí, že ju i ďalších aktivistov z flotily Global Sumud mučili

  • Štokholm
Švédska aktivistka Greta Thunbergová v utorok vyhlásila, že ju i ďalších zadržaných členov flotily Global Sumud v izraelskej väznici mučili, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.

Na tlačovej konferencii vo švédskom Štokholme povedala Thunbergová novinárom, že ich izraelská armáda „uniesla a mučila“. Svoje tvrdenie odmietla ďalej rozviesť, ale uviedla, že nedostala ani čistú vodu a niektorí ďalší zadržaní nedostali dôležité lieky.

Osobne nechcem hovoriť o tom, čomu som bola vystavená, pretože nechcem, aby sa to dostalo na titulky, pretože o to tu nejde,“ vyhlásila Thunbergová. Podľa jej slov je však to, čomu boli vystavení, ničím v porovnaní s tým, čo ľudia v Gaze zažívajú denne.

Podľa minulotýždňového vyhlásenia izraelského ministerstva zahraničia mali všetci zadržaní prístup k vode, jedlu a toaletám, nebolo im odopreté právne zastúpenie a všetky ich zákonné práva boli naplno dodržané.

Thunbergová bola súčasťou flotily Global Sumud, ktorej cieľom bolo prelomiť námornú blokádu Pásma Gazy a doručiť tamojším obyvateľom humanitárnu pomoc. Izraelské námorné sily však minulý týždeň zadržali jej plavidlá s vyše 470 aktivistami.

Zadržaných aktivistov vrátane Slováka Petra Švestku v pondelok vyhostili z Izraela. Na zlé zaobchádzanie s členmi flotily sa v utorok sťažovali aj aktivisti z iných krajín.

Zdroj: Info.sk, TASR
