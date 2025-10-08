  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 8.10.2025Meniny má Brigita
Bratislava

Meloniová: Na ICC na mňa podali sťažnosť za spoluúčasť na genocíde v Gaze

  • DNES - 6:08
  • Rím
Meloniová: Na ICC na mňa podali sťažnosť za spoluúčasť na genocíde v Gaze

Talianska premiérka Giorgia Meloniová v utorok oznámila, že na ňu, jej dvoch kabinetných ministrov a šéfa zbrojárskej spoločnosti Leonardo bola na Medzinárodnom trestnom súde (ICC) podaná „sťažnosť za spoluúčasť na genocíde v Pásme Gazy“. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a ANSA.

Minister (zahraničných vecí Antonio) Tajani, (minister obrany Guido) Crosetto, riaditeľ spoločnosti Leonardo Roberto Cingolani a ja sme boli nahlásení na Medzinárodnom trestnom súde za spoluúčasť na genocíde,“ uviedla Meloniová v rozhovore pre televíznu stanicu RAI. „Verím, že na svete teraz ani v dejinách neexistuje žiadny iný prípad takéhoto obvinenia,“ dodala.

Meloniová neuviedla, kto na nich sťažnosť podal. Taliansko však v uplynulých týždňoch zažíva vlnu masových demonštrácií na protest proti zabíjaniu v Pásme Gazy. Mnohí protestujúci pri tom kritizujú okrem izraelskej vlády aj taliansku premiérku a jej ministrov.

Súčasná talianska vláda je podľa agentúry Reuters vo všeobecnosti silným podporovateľom Izraela, hoci sa od „neprimeranej ofenzívy“ v Gaze dištancovala. S Izraelom však neprerušila žiadne obchodné ani diplomatické väzby a neuznala ani Palestínsky štát podobne ako iné západné krajiny.

Vyšetrovatelia Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC) v septembri uviedli, že dospeli k záveru, že Izrael od októbra 2023 pácha v Pásme Gazy „genocídu s úmyslom zničiť Palestínčanov“.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Izrael privedie rukojemníkov domov, zopakoval Netanjahu na výročie útoku Hamasu

Izrael privedie rukojemníkov domov, zopakoval Netanjahu na výročie útoku Hamasu

DNES - 7:08Zahraničné

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok na druhé výročie útoku militantného hnutia Hamas na Izrael vyhlásil, že dosiahne všetky ciele vojny v Pásme Gazy, počnúc zaistením prepustenia rukojemníkov.

Thunbergová tvrdí, že ju i ďalších aktivistov z flotily Global Sumud mučili

Thunbergová tvrdí, že ju i ďalších aktivistov z flotily Global Sumud mučili

DNES - 6:37Zahraničné

Švédska aktivistka Greta Thunbergová v utorok vyhlásila, že ju i ďalších zadržaných členov flotily Global Sumud v izraelskej väznici mučili.

Hamas žiada záruky od Trumpa a sprostredkovateľov rokovaní o prímerí v Gaze

Hamas žiada záruky od Trumpa a sprostredkovateľov rokovaní o prímerí v Gaze

VČERA - 21:51Zahraničné

Hlavný vyjednávač počas nepriamych rokovaní o prímerí s Izraelom v Egypte povedal, že hnutie od Donalda Trumpa a sprostredkovateľov rokovaní žiada záruky trvalého ukončenia konfliktu v Pásme Gazy.

Petr Fiala oznámil, že už nebude kandidovať na predsedu ODS

Petr Fiala oznámil, že už nebude kandidovať na predsedu ODS

VČERA - 20:50Zahraničné

Český premiér a predseda Občianskej demokratickej strany (ODS) Petr Fiala v utorok na výkonnej rade strany oznámil, že na nadchádzajúcom kongrese nebude kandidovať na predsedu.

Vosveteit.sk
Na Netflix dorazila hororová miniséria, ktorá obracia žalúdok. Monster: The Ed Gein story rozpráva príbeh najzvrátenejšieho vraha histórieNa Netflix dorazila hororová miniséria, ktorá obracia žalúdok. Monster: The Ed Gein story rozpráva príbeh najzvrátenejšieho vraha histórie
Nemecký stellarator Wendelstein 7-X láme rekordy v oblasti jadrovej fúzie. Neobmedzená a čistá energia sa blíži míľovými krokmiNemecký stellarator Wendelstein 7-X láme rekordy v oblasti jadrovej fúzie. Neobmedzená a čistá energia sa blíži míľovými krokmi
Nová funkcia v Androide automaticky skontroluje obrázky a videá v správach ešte skôr, než ich otvoríšNová funkcia v Androide automaticky skontroluje obrázky a videá v správach ešte skôr, než ich otvoríš
Prečo ľudia pijú, aj keď im alkohol ničí život? Všetko riadi táto malá časť tvojho mozguPrečo ľudia pijú, aj keď im alkohol ničí život? Všetko riadi táto malá časť tvojho mozgu
AKTUÁLNE: Kybernetický útok zasiahol aj Nitru. Jaguar Land Rover oznamuje, čo bude nasledovaťAKTUÁLNE: Kybernetický útok zasiahol aj Nitru. Jaguar Land Rover oznamuje, čo bude nasledovať
Táto aplikácia ti vytrhne tŕň z päty. Správy z celého webu ti zobrazí na jednom miesteTáto aplikácia ti vytrhne tŕň z päty. Správy z celého webu ti zobrazí na jednom mieste
Markíza a JOJ majú problém. Protimonopolný úrad preveruje zákaz pretáčania reklám. TÚSR tento krok PMÚ otvorene vítaMarkíza a JOJ majú problém. Protimonopolný úrad preveruje zákaz pretáčania reklám. TÚSR tento krok PMÚ otvorene víta
POZOR! Takto ma chcel online podvodník namočiť do prania špinavých peňazí! Táto práca znela dokonale!POZOR! Takto ma chcel online podvodník namočiť do prania špinavých peňazí! Táto práca znela dokonale!
Netflix v októbri poriadne pritvrdzuje. Priprav sa na šok, slzy aj napätie. Toto sú filmy a seriály, ktoré musíš vidieťNetflix v októbri poriadne pritvrdzuje. Priprav sa na šok, slzy aj napätie. Toto sú filmy a seriály, ktoré musíš vidieť
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP