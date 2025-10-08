Meloniová: Na ICC na mňa podali sťažnosť za spoluúčasť na genocíde v Gaze
- DNES - 6:08
- Rím
Talianska premiérka Giorgia Meloniová v utorok oznámila, že na ňu, jej dvoch kabinetných ministrov a šéfa zbrojárskej spoločnosti Leonardo bola na Medzinárodnom trestnom súde (ICC) podaná „sťažnosť za spoluúčasť na genocíde v Pásme Gazy“. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a ANSA.
„Minister (zahraničných vecí Antonio) Tajani, (minister obrany Guido) Crosetto, riaditeľ spoločnosti Leonardo Roberto Cingolani a ja sme boli nahlásení na Medzinárodnom trestnom súde za spoluúčasť na genocíde,“ uviedla Meloniová v rozhovore pre televíznu stanicu RAI. „Verím, že na svete teraz ani v dejinách neexistuje žiadny iný prípad takéhoto obvinenia,“ dodala.
Meloniová neuviedla, kto na nich sťažnosť podal. Taliansko však v uplynulých týždňoch zažíva vlnu masových demonštrácií na protest proti zabíjaniu v Pásme Gazy. Mnohí protestujúci pri tom kritizujú okrem izraelskej vlády aj taliansku premiérku a jej ministrov.
Súčasná talianska vláda je podľa agentúry Reuters vo všeobecnosti silným podporovateľom Izraela, hoci sa od „neprimeranej ofenzívy“ v Gaze dištancovala. S Izraelom však neprerušila žiadne obchodné ani diplomatické väzby a neuznala ani Palestínsky štát podobne ako iné západné krajiny.
Vyšetrovatelia Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC) v septembri uviedli, že dospeli k záveru, že Izrael od októbra 2023 pácha v Pásme Gazy „genocídu s úmyslom zničiť Palestínčanov“.
Izrael privedie rukojemníkov domov, zopakoval Netanjahu na výročie útoku Hamasu
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok na druhé výročie útoku militantného hnutia Hamas na Izrael vyhlásil, že dosiahne všetky ciele vojny v Pásme Gazy, počnúc zaistením prepustenia rukojemníkov.
Thunbergová tvrdí, že ju i ďalších aktivistov z flotily Global Sumud mučili
Švédska aktivistka Greta Thunbergová v utorok vyhlásila, že ju i ďalších zadržaných členov flotily Global Sumud v izraelskej väznici mučili.
Hamas žiada záruky od Trumpa a sprostredkovateľov rokovaní o prímerí v Gaze
Hlavný vyjednávač počas nepriamych rokovaní o prímerí s Izraelom v Egypte povedal, že hnutie od Donalda Trumpa a sprostredkovateľov rokovaní žiada záruky trvalého ukončenia konfliktu v Pásme Gazy.
Petr Fiala oznámil, že už nebude kandidovať na predsedu ODS
Český premiér a predseda Občianskej demokratickej strany (ODS) Petr Fiala v utorok na výkonnej rade strany oznámil, že na nadchádzajúcom kongrese nebude kandidovať na predsedu.