  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 7.10.2025Meniny má Eliška
11°Bratislava

Hamas žiada záruky od Trumpa a sprostredkovateľov rokovaní o prímerí v Gaze

  • DNES - 21:51
  • Gaza
Hamas žiada záruky od Trumpa a sprostredkovateľov rokovaní o prímerí v Gaze

Hlavný vyjednávač palestínskeho militantného hnutia Hamas Chalíl Hajja v utorok počas nepriamych rokovaní o prímerí s Izraelom v Egypte povedal, že hnutie od amerického prezidenta Donalda Trumpa a sprostredkovateľov rokovaní žiada záruky trvalého ukončenia konfliktu v Pásme Gazy.

Neveríme okupantom, a to ani na sekundu,“ povedal Hajja pre egyptskú televíziu al-Káhira. „Izraelská okupácia naprieč históriou nedodržiavala sľuby a počas tejto vojny sme to zažili už dvakrát. Preto chceme skutočné záruky,“ pripomenul porušenie dvoch prímerí z izraelskej strany od začiatku vojny v Pásme Gazy.

Šéf Bieleho domu tvrdí, že existuje skutočná šanca dosiahnuť mierovú dohodu o ukončení vojny a ozrejmil, že do súčasných rokovaní sú zapojení aj americkí vyjednávači.

Existuje reálna šanca, že niečo môžeme urobiť,“ vyhlásil Trump. „Myslím, že existuje možnosť, že môžeme mať mier na Blízkom východe. To je niečo, čo presahuje samotnú situáciu v Gaze. Chceme okamžité prepustenie rukojemníkov,“ pokračoval.

Prezident zároveň objasnil, že na spomínané rokovania odcestoval ďalší americký tím. Podľa jeho slov každá krajina sveta podporila mierový plán, ktorý predstavil minulý týždeň. Ak sa Hamas a Izrael dohodnú na prímerí a ukončení vojny, Spojené štáty urobia všetko možné, aby zabezpečili, že všetky strany budú dohodu dodržiavať, dodal v utorok.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Petr Fiala oznámil, že už nebude kandidovať na predsedu ODS

Petr Fiala oznámil, že už nebude kandidovať na predsedu ODS

DNES - 20:50Zahraničné

Český premiér a predseda Občianskej demokratickej strany (ODS) Petr Fiala v utorok na výkonnej rade strany oznámil, že na nadchádzajúcom kongrese nebude kandidovať na predsedu.

Tusk: V záujme Poľska nie je vydanie podozrivého z výbuchu plynovodu Nord Stream

Tusk: V záujme Poľska nie je vydanie podozrivého z výbuchu plynovodu Nord Stream

DNES - 17:21Zahraničné

Poľský premiér Donald Tusk vyhlásil, že v záujme Poľska nie je obviniť ani vydať do rúk iného štátu Ukrajinca Volodymyra Ž. podozrivého z výbuchu plynovodu Nord Stream.

Povolebné rokovania pokračujú, SPD chce vnútro, Motoristi zahraničie

Povolebné rokovania pokračujú, SPD chce vnútro, Motoristi zahraničie

DNES - 16:40Zahraničné

Na základe doterajších povolebných rokovaní by hnutiu Sloboda a priama demokracia (SPD) mali pripadnúť dve ministerstvá, pričom podľa svojho predsedu Tomia Okamuru má záujem o rezort vnútra a poľnohospodárstva.

USA poskytli Izraelu počas vojny v Gaze vojenskú pomoc najmenej 21,7 miliardy

USA poskytli Izraelu počas vojny v Gaze vojenskú pomoc najmenej 21,7 miliardy

DNES - 16:38Zahraničné

Spojené štáty poskytli Izraelu od začiatku vojny v Pásme Gazy vojenskú pomoc v hodnote najmenej 21,7 miliardy dolárov.

Vosveteit.sk
Na Netflix dorazila hororová miniséria, ktorá obracia žalúdok. Monster: The Ed Gein story rozpráva príbeh najzvrátenejšieho vraha histórieNa Netflix dorazila hororová miniséria, ktorá obracia žalúdok. Monster: The Ed Gein story rozpráva príbeh najzvrátenejšieho vraha histórie
Nemecký stellarator Wendelstein 7-X láme rekordy v oblasti jadrovej fúzie. Neobmedzená a čistá energia sa blíži míľovými krokmiNemecký stellarator Wendelstein 7-X láme rekordy v oblasti jadrovej fúzie. Neobmedzená a čistá energia sa blíži míľovými krokmi
Nová funkcia v Androide automaticky skontroluje obrázky a videá v správach ešte skôr, než ich otvoríšNová funkcia v Androide automaticky skontroluje obrázky a videá v správach ešte skôr, než ich otvoríš
Prečo ľudia pijú, aj keď im alkohol ničí život? Všetko riadi táto malá časť tvojho mozguPrečo ľudia pijú, aj keď im alkohol ničí život? Všetko riadi táto malá časť tvojho mozgu
AKTUÁLNE: Kybernetický útok zasiahol aj Nitru. Jaguar Land Rover oznamuje, čo bude nasledovaťAKTUÁLNE: Kybernetický útok zasiahol aj Nitru. Jaguar Land Rover oznamuje, čo bude nasledovať
Táto aplikácia ti vytrhne tŕň z päty. Správy z celého webu ti zobrazí na jednom miesteTáto aplikácia ti vytrhne tŕň z päty. Správy z celého webu ti zobrazí na jednom mieste
Markíza a JOJ majú problém. Protimonopolný úrad preveruje zákaz pretáčania reklám. TÚSR tento krok PMÚ otvorene vítaMarkíza a JOJ majú problém. Protimonopolný úrad preveruje zákaz pretáčania reklám. TÚSR tento krok PMÚ otvorene víta
POZOR! Takto ma chcel online podvodník namočiť do prania špinavých peňazí! Táto práca znela dokonale!POZOR! Takto ma chcel online podvodník namočiť do prania špinavých peňazí! Táto práca znela dokonale!
Netflix v októbri poriadne pritvrdzuje. Priprav sa na šok, slzy aj napätie. Toto sú filmy a seriály, ktoré musíš vidieťNetflix v októbri poriadne pritvrdzuje. Priprav sa na šok, slzy aj napätie. Toto sú filmy a seriály, ktoré musíš vidieť
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP