Hamas žiada záruky od Trumpa a sprostredkovateľov rokovaní o prímerí v Gaze
- DNES - 21:51
- Gaza
Hlavný vyjednávač palestínskeho militantného hnutia Hamas Chalíl Hajja v utorok počas nepriamych rokovaní o prímerí s Izraelom v Egypte povedal, že hnutie od amerického prezidenta Donalda Trumpa a sprostredkovateľov rokovaní žiada záruky trvalého ukončenia konfliktu v Pásme Gazy.
„Neveríme okupantom, a to ani na sekundu,“ povedal Hajja pre egyptskú televíziu al-Káhira. „Izraelská okupácia naprieč históriou nedodržiavala sľuby a počas tejto vojny sme to zažili už dvakrát. Preto chceme skutočné záruky,“ pripomenul porušenie dvoch prímerí z izraelskej strany od začiatku vojny v Pásme Gazy.
Šéf Bieleho domu tvrdí, že existuje skutočná šanca dosiahnuť mierovú dohodu o ukončení vojny a ozrejmil, že do súčasných rokovaní sú zapojení aj americkí vyjednávači.
„Existuje reálna šanca, že niečo môžeme urobiť,“ vyhlásil Trump. „Myslím, že existuje možnosť, že môžeme mať mier na Blízkom východe. To je niečo, čo presahuje samotnú situáciu v Gaze. Chceme okamžité prepustenie rukojemníkov,“ pokračoval.
Prezident zároveň objasnil, že na spomínané rokovania odcestoval ďalší americký tím. Podľa jeho slov každá krajina sveta podporila mierový plán, ktorý predstavil minulý týždeň. Ak sa Hamas a Izrael dohodnú na prímerí a ukončení vojny, Spojené štáty urobia všetko možné, aby zabezpečili, že všetky strany budú dohodu dodržiavať, dodal v utorok.
Petr Fiala oznámil, že už nebude kandidovať na predsedu ODS
Český premiér a predseda Občianskej demokratickej strany (ODS) Petr Fiala v utorok na výkonnej rade strany oznámil, že na nadchádzajúcom kongrese nebude kandidovať na predsedu.
Tusk: V záujme Poľska nie je vydanie podozrivého z výbuchu plynovodu Nord Stream
Poľský premiér Donald Tusk vyhlásil, že v záujme Poľska nie je obviniť ani vydať do rúk iného štátu Ukrajinca Volodymyra Ž. podozrivého z výbuchu plynovodu Nord Stream.
Povolebné rokovania pokračujú, SPD chce vnútro, Motoristi zahraničie
Na základe doterajších povolebných rokovaní by hnutiu Sloboda a priama demokracia (SPD) mali pripadnúť dve ministerstvá, pričom podľa svojho predsedu Tomia Okamuru má záujem o rezort vnútra a poľnohospodárstva.
USA poskytli Izraelu počas vojny v Gaze vojenskú pomoc najmenej 21,7 miliardy
Spojené štáty poskytli Izraelu od začiatku vojny v Pásme Gazy vojenskú pomoc v hodnote najmenej 21,7 miliardy dolárov.