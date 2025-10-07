  • Články
Andrea Letanovská končí v predsedníctve strany Demokrati

  • DNES - 19:51
  • Bratislava
Andrea Letanovská končí v predsedníctve strany Demokrati

Andrea Letanovská končí v predsedníctve mimoparlamentnej strany Demokrati. Ide o jej rozhodnutie.

Odôvodnila ho tým, že sa chce naplno vrátiť k medicíne a akademickej práci. Naďalej však zostáva členkou strany. TASR o tom informovala hovorkyňa Demokratov Martina Kakaščíková.

Ďakujem Demokratom za priestor, podporu a chuť meniť Slovensko. Venovala som tejto misii všetko čas, energiu aj odhodlanie robiť politiku čestne a v prospech občanov,“ skonštatovala Letanovská. Jej prácu vyzdvihol líder strany Jaroslav Naď. „Vážime si jej prácu aj to, že zostáva aktívnou členkou,“ okomentoval.

Letanovská bola volebnou líderkou strany v posledných voľbách do Národnej rady (NR) SR. Bola vtedy na prvom mieste kandidátnej listiny. Vtedajší šéf strany a expremiér Eduard Heger bol až druhý.

Zdroj: Info.sk, TASR
