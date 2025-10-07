ZMOS odmieta návrh štátneho rozpočtu na budúci rok
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) odmieta návrh štátneho rozpočtu na budúci rok.
Upozorňuje na to, že samosprávam uberá 246 miliónov eur. Uviedol to predseda združenia Jozef Božik na sociálnej sieti po utorkovom rokovaní na Ministerstve financií SR v Bratislave.
„S kolegami sme odmietli predstavený návrh štátneho rozpočtu. Ten v predmetnom návrhu uberá samosprávam 246 miliónov eur. Ak k tomu prirátame ďalšie jedno percento príjmov v kontexte konsolidácie číslo dva, keď klesol výnos dane z príjmov fyzických osôb z 56,1 na 55,1 percenta (pre budúci rok klesá ďalej na 53 percent), tak sa už bavíme o objeme takmer 290 miliónov eur. Je to obrovské číslo a veľký tlak na rozpočty miest a obcí,“ skonštatoval.
Zástupcovia ZMOS apelovali na rokovaní o definitívne vyriešenie rozpočtových pravidiel. „Aby rezervný fond mohol už navždy byť použitý aj na bežné výdavky,“ podotkol Božik. Predstavitelia združenia zároveň požiadali o prerokovanie technickej novely ústavného zákona o dlhovej brzde. „S cieľom vylúčiť samosprávy, ktoré sú v zákone o rozpočtových pravidlách tak zviazané, že nikdy nemôžu vytvoriť dlhy, ktoré by ohrozili štát,“ doplnili.
Božik avizoval, že to chce predložiť aj na štvrtkovom zasadnutí (9. 10.) Hospodárskej a sociálnej rady SR. „Zároveň sme požiadali aj o riešenie chýbajúcich 12,1 milióna eur pre navýšenie platov zamestnancov školstva v originálnej pôsobnosti miest a obcí, ktoré posielame z našich rozpočtov pre súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia,“ dodal.
Hlavným predmetom utorkového rokovania bol štátny rozpočet v kapitole samospráva miest a obcí. Zúčastnili sa na ňom štátny tajomník rezortu financií Radovan Majerský a riaditeľ odboru financovania územných samospráv Jozef Mikš, šéf ZMOS Božik, prvý podpredseda združenia Martin Červenka, podpredseda komory miest Vladimír Maňka a riaditeľka Kancelárie ZMOS Zuzana Špačeková.
Andrea Letanovská končí v predsedníctve strany Demokrati
Andrea Letanovská končí v predsedníctve mimoparlamentnej strany Demokrati. Ide o jej rozhodnutie.
Hnutie Slovensko predloží uznesenie, ktorým chcú vyzvať prezidenta na odstúpenie
Hnutie Slovensko predloží do Národnej rady SR uznesenie, ktorým chce odsúdiť konanie prezidenta SR Petra Pellegriniho počas prezidentskej kampane a vyzvať ho na vzdanie sa funkcie.
Robert Kaliňák: Balík pomoci pre Ukrajinu je humanitárna záležitosť
Dodávka materiálu pre Ukrajinu v rámci 14. balíka vojenskej pomoci je „humanitárna záležitosť“.
Tragická nehoda: Polícia obvinila 38-ročného vodiča
Vyšetrovateľ pracoval podnet na jeho väzobné stíhanie.