Jaguar Land Rover spustí v stredu jednozmennú prevádzku v nitrianskom závode
- DNES - 18:59
- Nitra
Automobilka Jaguar Land Rover (JLR) v Nitre začína s obnovou výroby. Od stredy 8. októbra spustí jednozmennú prevádzku.
Od začiatku budúceho týždňa sa očakáva postupný nábeh na plnú kapacitu výroby. Informovala o tom ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).
Výrobu automobilky JLR narušil rozsiahly kybernetický útok 31. augusta. Firma musela vypnúť svoje systémy, aby minimalizovala rozsah škôd.
