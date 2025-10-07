  • Články
Jaguar Land Rover spustí v stredu jednozmennú prevádzku v nitrianskom závode

Automobilka Jaguar Land Rover (JLR) v Nitre začína s obnovou výroby. Od stredy 8. októbra spustí jednozmennú prevádzku.

Od začiatku budúceho týždňa sa očakáva postupný nábeh na plnú kapacitu výroby. Informovala o tom ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).

Výrobu automobilky JLR narušil rozsiahly kybernetický útok 31. augusta. Firma musela vypnúť svoje systémy, aby minimalizovala rozsah škôd.

Zdroj: Info.sk, TASR
