Ján Hargaš: Samuel Migaľ zahmlieva, vyzývame k zastaveniu IT projektu za 80 mil. eur

  • DNES - 17:13
  • Bratislava
Ján Hargaš: Samuel Migaľ zahmlieva, vyzývame k zastaveniu IT projektu za 80 mil. eur

Šéf rezortu investícií Samuel Migaľ (nezávislý) pri obstarávaní modernizácie Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) zahmlieva.

Uviedol to poslanec Národnej rady SR za opozičné Progresívne Slovensko (PS) Ján Hargaš, ktorý vyzýva ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) a podpredsedu vlády Petra Kmeca (Hlas-SD), aby zastavili uvedený IT projekt za 80 miliónov eur. Hargaš to uviedol v reakcii na utorkové Migaľove vyjadrenia.

Minister Migaľ na dnešnej tlačovej konferencii priznal, že v oblasti IT sa neorientuje. Nerozumiem tomu, prečo si teda nenechá poradiť od odborníkov či od najväčších IT združení na Slovensku. Alebo od vlastných zamestnancov, ktorých len obchádza, a ak s projektom za 80 miliónov eur nesúhlasia, rovno ich zastrašuje. Namiesto odpovedí sme dnes opäť počuli len konšpirácie a zahmlievanie,“ priblížil Hargaš.

Migaľ podľa neho stále neodpovedal na kľúčové otázky. „Ako prišiel na sumu 80 miliónov eur? Prečo si z plánu obnovy pýtajú až 140 miliónov eur? Prečo nezverejnil kompletnú dokumentáciu k týmto projektom, ktorá by mala byť dostupná verejnosti a nielen vybraným IT firmám? A prečo sa s celou touto zákazkou takto ponáhľa,“ podčiarkol poslanec za PS.

Ja len pripomeniem, že sa rozprávame o 80 miliónoch eur v čase konsolidácie. A ak si minister Migaľ neuvedomuje riziká a následky svojho konania, tak vyzývam ministra Kamenického a podpredsedu vlády Kmeca, aby tieto jeho megalomanské plány okamžite zastavili,“ dodal Hargaš.

Migaľ v reakcii na kritiku procesov obstarávania v utorok na tlačovej konferencii uviedol, že portál slovensko.sk je v súčasnosti v havarijnom stave, pričom len od minulého roka zaznamenalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR 26 kritických výpadkov. Modernizácia ÚPVS je podľa neho nevyhnutná a táto zmena bude urobená zodpovedne, transparente a bez rizika.

Zdroj: Info.sk, TASR
Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP