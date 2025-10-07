  • Články
USA poskytli Izraelu počas vojny v Gaze vojenskú pomoc najmenej 21,7 miliardy

Spojené štáty poskytli Izraelu od začiatku vojny v Pásme Gazy vojenskú pomoc v hodnote najmenej 21,7 miliardy dolárov.

Vyplýva to zo správy projektu „Costs of War“ (Výdavky na vojnu) Watsonovho inštitútu pre medzinárodné a verejné záležitosti Brownovej univerzity v americkom Providence. Zverejnili ju v utorok, v deň druhého výročie útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael, po ktorom vypukla vojna v palestínskej enkláve.

Ďalšia štúdia zverejnená projektom Costs of War uviedla, že USA v uplynulých dvoch rokoch minuli približne o 10 miliárd dolárov viac na bezpečnostnú pomoc a operácie na Blízkom východe.

Počas prvého roka vojny, keď bol v úrade prezident Joe Biden, poskytli USA Izraelu pomoc v hodnote 17,9 miliardy dolárov. V druhom roku to bolo 3,8 miliardy. Časť vojenskej pomoci už Izraelu dodali, zatiaľ čo zvyšok dodajú v nasledujúcich rokoch, tvrdí správa.

V druhej správe analyzovali výdavky USA na širšie aktivity na Blízkom východe, napríklad útoky na jemenských povstalcov húsíov a iránske jadrové zariadenia. Náklady odhadli na 9,65 až 12 miliárd dolárov od 7. októbra 2023. Samotné útoky v Iráne a s nimi súvisiace náklady v júni, keď sa USA zapojili úderom na iránske jadrové zariadenia do izraelskej-iránskej vojny, predstavujú dva až 2,25 miliardy dolárov.

Ministerstvo zahraničných vecí sa nevyjadrilo k množstvu vojenskej pomoci, ktoré USA poskytli Izraelu od októbra 2023.

K zverejneniu štúdií došlo v čase, keď v Egypte rokujú vyjednávači Hamasu a Izraela o mierovom pláne amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Podľa AP sa štúdie opierajú o verejne dostupné zdroje a poskytujú jeden z najkomplexnejších prehľadov americkej vojenskej pomoci blízkemu spojencovi Izraelu a odhadovaných nákladov na priamu vojenskú angažovanosť USA na Blízkom východe.

Tiež ostro kritizujú Izrael a tvrdia, že bez pomoci USA by židovský štát nebol schopný udržať svoju kampaň voči Hamasu v Gaze. Poznamenali, že v rámci rôznych bilaterálnych dohôd sa v budúcnosti predpokladá financovanie pre Izrael v desiatkach miliárd dolárov.

Zdroj: Info.sk, TASR
