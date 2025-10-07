  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 7.10.2025Meniny má Eliška
15°Bratislava

Kamil Šaško: Hrubá stavba novej martinskej nemocnice bude dokončená v júni 2026

  • DNES - 16:31
  • Martin
Kamil Šaško: Hrubá stavba novej martinskej nemocnice bude dokončená v júni 2026

Hrubá stavba novej Univerzitnej nemocnice sv. Martina bude dokončená v júni budúceho roka a splnený tak základný míľnik pre jej financovanie zo zdrojov plánu obnovy.

Po skončení utorkového kontrolného dňa v Martine to skonštatoval minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). Spolu so štátnou tajomníčkou podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Alenou Sabelovou sa prišli osobne presvedčiť, ako napredujú stavebné práce na novej martinskej nemocnici.

Doplnil, že stavba pokračuje podľa schváleného harmonogramu. „Očakávame a všetko tomu nasvedčuje, že prvý pacient prejde bránami tejto špičkovej nemocnice v prvých týždňoch roka 2029. Celú nemocnicu sa tak podarí postaviť za niečo viac ako štyri roky, čo hovorí nielen o náročnosti projektu, ale aj o šikovnosti ľudí, ktorí sú za toto zodpovední,“ podotkol Šaško.

Na budove nemocnice sa podarilo úspešne zabetónovať posledný pracovný záber stropnej dosky druhého podzemného podlažia, čím je toto podlažie kompletne uzavreté. „Zároveň bol zabetónovaný prvý pracovný záber stropnej dosky nad druhým nadzemným podlažím, čo zároveň znamená, že momentálne už začala výstavba stĺpov pre tretie nadzemné podlažie,“ uviedol Šaško s tým, že práce pokračujú aj na podzemnom parkovacom dome.

Podľa Sabelovej je Slovensko krajinou, ktorá spomedzi všetkých štátov Európskej únie venovala najväčší podiel zdrojov z plánu obnovy na rezort zdravotníctva. „Od investícií, medzi ktoré patrí aj výstavba nemocnice v Martine, do značnej miery a bez akéhokoľvek zveličovania závisí úspech plánu obnovy,“ zdôraznila štátna tajomníčka. Upozornila, že rozsah lôžok v budúcej martinskej nemocnici tvorí viac ako štvrtinu cieľa, ktorý musí Slovensko pri výstavbe a rekonštrukcii nemocničných lôžok dosiahnuť.

Nová nemocnica v Martine má mať vlastnú ambulantnú, diagnostickú a terapeutickú časť i samostatný trakt pre detskú medicínu a urgentný príjem s traumacentrom prispôsobeným na zmiešanú prevádzku detí a dospelých. Vzniknúť má 660 lôžok. Hrubá stavba nemocnice bude financovaná z peňazí z plánu obnovy a je potrebné ju urobiť do 30. júna 2026. Výstavbu realizuje združenie štyroch dodávateľov s vedúcim členom Adifex.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Ján Hargaš: Samuel Migaľ zahmlieva, vyzývame k zastaveniu IT projektu za 80 mil. eur

Ján Hargaš: Samuel Migaľ zahmlieva, vyzývame k zastaveniu IT projektu za 80 mil. eur

DNES - 17:13Ekonomické

Šéf rezortu investícií Samuel Migaľ (nezávislý) pri obstarávaní modernizácie Ústredného portálu verejnej správy zahmlieva.

Opozícia vyzýva vládu na zverejnenie rozpočtu a riešenia výdavkov na energopomoc

Opozícia vyzýva vládu na zverejnenie rozpočtu a riešenia výdavkov na energopomoc

DNES - 15:18Ekonomické

Blíži sa posledný termín na predloženie návrhu rozpočtu na budúci rok a vláda stále mlčí, akým spôsobom chce šetriť na sebe.

Airbus A320 predbehol Boeing 737 a stal sa najpredávanejším lietadlom

Airbus A320 predbehol Boeing 737 a stal sa najpredávanejším lietadlom

DNES - 14:03Ekonomické

Európsky výrobca lietadiel Airbus v utorok prekonal významnú komerčnú bariéru. Jeho model A320 predbehol Boeing 737 a stal sa najviac dodávaným lietadlom v histórii.

Migaľ: Modernizácia slovensko.sk bude zodpovedná, transparentná a bez rizika

Migaľ: Modernizácia slovensko.sk bude zodpovedná, transparentná a bez rizika

DNES - 13:33Ekonomické

Portál slovensko.sk je v súčasnosti v havarijnom stave, pričom len od minulého roka zaznamenalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR 26 kritických výpadkov.

Vosveteit.sk
Nová funkcia v Androide automaticky skontroluje obrázky a videá v správach ešte skôr, než ich otvoríšNová funkcia v Androide automaticky skontroluje obrázky a videá v správach ešte skôr, než ich otvoríš
Prečo ľudia pijú, aj keď im alkohol ničí život? Všetko riadi táto malá časť tvojho mozguPrečo ľudia pijú, aj keď im alkohol ničí život? Všetko riadi táto malá časť tvojho mozgu
AKTUÁLNE: Kybernetický útok zasiahol aj Nitru. Jaguar Land Rover oznamuje, čo bude nasledovaťAKTUÁLNE: Kybernetický útok zasiahol aj Nitru. Jaguar Land Rover oznamuje, čo bude nasledovať
Táto aplikácia ti vytrhne tŕň z päty. Správy z celého webu ti zobrazí na jednom miesteTáto aplikácia ti vytrhne tŕň z päty. Správy z celého webu ti zobrazí na jednom mieste
Markíza a JOJ majú problém. Protimonopolný úrad preveruje zákaz pretáčania reklám. TÚSR tento krok PMÚ otvorene vítaMarkíza a JOJ majú problém. Protimonopolný úrad preveruje zákaz pretáčania reklám. TÚSR tento krok PMÚ otvorene víta
POZOR! Takto ma chcel online podvodník namočiť do prania špinavých peňazí! Táto práca znela dokonale!POZOR! Takto ma chcel online podvodník namočiť do prania špinavých peňazí! Táto práca znela dokonale!
Netflix v októbri poriadne pritvrdzuje. Priprav sa na šok, slzy aj napätie. Toto sú filmy a seriály, ktoré musíš vidieťNetflix v októbri poriadne pritvrdzuje. Priprav sa na šok, slzy aj napätie. Toto sú filmy a seriály, ktoré musíš vidieť
Umelá inteligencia sa začína správať ako živá bytosť. Nabrala vedomie? Stále viac ľudí je o tom presvedčenýchUmelá inteligencia sa začína správať ako živá bytosť. Nabrala vedomie? Stále viac ľudí je o tom presvedčených
General Motors predstavil „lunárny pickup“. Vyzerá ako z iného sveta. Na tomto vozidle budú po Mesiaci jazdiť astronauti programu Artemis.General Motors predstavil „lunárny pickup“. Vyzerá ako z iného sveta. Na tomto vozidle budú po Mesiaci jazdiť astronauti programu Artemis.
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP