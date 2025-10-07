  • Články
Robert Kaliňák: Balík pomoci pre Ukrajinu je humanitárna záležitosť

  • DNES - 15:25
  • Bratislava
Dodávka materiálu pre Ukrajinu v rámci 14. balíka vojenskej pomoci je „humanitárna záležitosť“.

Slovensko krajine nebude dodávať zbrane. Ukrajina zároveň ponúkla svoje technológie na detekciu dronov pre projekt protidronovej bariéry. Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informoval minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD), ktorý v pondelok (6. 10.) navštívil Kyjev.

Sme verní tomu, čo vždy hovoríme. Povedali sme jasne, že my už darovať zbrane a podobné veci na Ukrajinu nebudeme, ale že budeme pokračovať len v nesmrtiacej a teda v humanitárnej pomoci jednotlivým štátom a to aj držíme,“ uviedol Kaliňák.

Minister obrany tiež kritizoval opozíciu a médiá. Vyčíta im, že o vláde hovoria, že v otázke vojny na Ukrajine otočila. „Hovoríme jedno a to isté. Hovorili sme to pred voľbami, hovorili sme to po voľbách a hovoríme to teraz. Vždy sa sústredíme na tých, ktorí najviac trpia, tým, ktorým treba pomôcť, a sme za to, aby každé takéto konflikty mali svoje mierové riešenia,“ zdôraznil.

Kaliňák priblížil, že časť 14. balíka pomoci je už pripravená. Do úvahy pripadá i príprava 15. balíka. Jeho súčasťou by malo byť to, čo pomôže bežným občanom Ukrajiny. Šéf rezortu obrany spomenul v tejto súvislosti napríklad energetickú infraštruktúru. Existuje aj možnosť poslať na Ukrajinu ďalšie odmínovacie komplety Božena.

Ukrajina podľa Kaliňáka ponúkla pre projekt protidronovej bariéry na východnej hranici Európskej únie svoje detekčné technológie. Ich cena má byť oproti iným riešeniam nižšia. „Dá sa za relatívne malé a nenápadné peniaze urobiť veľmi dobrý detekčný systém. My na oplátku do toho systému chceme zapojiť naše výrobky, ktoré máme na Slovensku,“ uviedol minister a doplnil, že by mohlo ísť napríklad o strednorážové kanóny slovenskej výroby. Rozhodnutie o reakcii na ukrajinskú ponuku podľa ministra však zatiaľ nepadlo.

Kaliňák v prejave na medzinárodnom fóre obranného priemyslu v Kyjeve v pondelok oznámil, že Slovensko pripravuje nový balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu, ktorý Kyjevu poskytne ženijnú pomoc a pomoc v oblasti odmínovania. Slovenská republika podľa ukrajinského ministerstva obrany poskytne Kyjevu päť kusov odmínovacieho zariadenia Božena a ďalšiu vojenskú i nevojenskú techniku.

Zdroj: Info.sk, TASR
