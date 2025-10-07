Opozícia vyzýva vládu na zverejnenie rozpočtu a riešenia výdavkov na energopomoc
- DNES - 15:18
- Bratislava
Blíži sa posledný termín na predloženie návrhu rozpočtu na budúci rok a vláda stále mlčí, akým spôsobom chce šetriť na sebe.
Navyše má v rozpočte ďalší výpadok, keďže plánovanú energopomoc za viac ako 400 miliónov eur nebude možné uhradiť z eurofondov, ako pôvodne plánovala. Upozornili na to v utorok viaceré opozičné strany a vyzvali preto ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD), aby čo najskôr predstavil návrh rozpočtu a vysvetlil aj to, ako chce štát šetriť na sebe a zaplatiť drahú energopomoc.
„Blíži sa 15. október, čo je najneskorší termín podľa zákona o rozpočtových pravidlách, kedy musí byť rozpočet predložený do Národnej rady (NR) SR. Predtým ho samozrejme musí schváliť vláda a ešte predtým by mala vláda rešpektovať sociálny dialóg a rokovať s tripartitou, so zástupcami zamestnávateľov, so zástupcami zamestnancov. Schválne hovorím rokovať, nie im ho predložiť len deň pred rokovaním vlády ako hotovú vec,“ vyhlásil podpredseda opozičnej SaS Marián Viskupič.
„Preto sa pýtame, aký bude deficit v roku 2026, aké budú konkrétne úsporné opatrenia, samozrejme na strane štátu, a ako vláda nájde potrebné financie na energopomoc? Prečo na jednej strane všetkým berie, napríklad cez zvýšené zdravotné odvody alebo zvýšenie DPH na potraviny a na druhej strane všetkým dáva (energopomoc)? Myslím si, že dnes na tieto otázky nepozná odpoveď ani samotný minister financií,“ konštatoval Viskupič.
Poslanec SaS Karol Galek poukázal na nepravdy ministerky hospodárstva Denisy Sakovej (Hlas-SD) a na to, že jej návrhy spôsobia Slovensku ďalšie problémy. „Tvrdila, že má hotový zákon o adresnej pomoci, ukázalo sa, že išlo len o zber údajov. Teraz prichádza s novým zákonom, ktorý nič nevyrieši. Pomoc nedostanú ani tí, ktorí ju naozaj potrebujú, napríklad domácnosti, ktoré kúria drevom, alebo nemajú trvalý pobyt tam, kde v skutočnosti žijú. Systém, ktorý má byť adresný, v skutočnosti nie je adresný vôbec. Vyzývame preto ministra Kamenického, aby vysvetlil, kde zoberie 435 miliónov eur, ktoré bude musieť zaplatiť štát z vlastných zdrojov,“ doplnil opozičný zákonodarca.
Hoci vláda už predstavila opatrenia, ktorými chce zobrať ľuďom peniaze, zároveň je podozrivo ticho o tých opatreniach, ktoré majú ušetriť, vyhlásil predseda opozičného PS Michal Šimečka. „Budúci týždeň sa má začať rokovať o štátnom rozpočte a my stále nevieme, kde teda chcú vládni politici šetriť na sebe. Vieme iba to, kde chcú ľuďom zobrať,“ upozornil.
Pripomenul, že energopomoc bola pôvodne v rámci konsolidačného balíka predstavená ako úspora, keďže mala byť preplatená z eurofondov. Ukázalo sa však, že to nepôjde, keďže je to proti európskym pravidlám. „Oni teraz povedia, že veď Európska únia nám preplatí nejaký iný investičný projekt, a tým pádom sa to účtovne vyrovná. Ale ja sa pýtam, kto vám uverí? Sľubovali ste, že energopomoc bude zaplatená z eurofondov, teraz je jasné, že nie. Čo toto je za vládnutie?“ spýtal sa Šimečka.
Energopomoc má byť podľa neho adresná, lebo každoročné výdavky v stovkách miliónov eur na túto oblasť si Slovensko nemôže dovoliť. Európske zdroje by sa mali zase rozumne investovať do energetických úspor, aby takáto pomoc v budúcnosti už nebola potrebná.
„Vláda Roberta Fica (Smer-SD) oklamala občanov. Tvrdila, že energopomoc zaplatí z fondov Európskej únie. Dnes je však jasné, že to nebude možné, predpisy EÚ to nedovoľujú. Dlhodobo sme na to vládu upozorňovali,“ kritizoval predseda opozičného KDH Milan Majerský.
Hnutie je podľa neho proti vyplácaniu energopomoci z eurofondov aj proti tomu, aby pomoc bola plošná. Vláda by mala vyplácať riadnu sociálnu dávku iba tým, ktorí to naozaj potrebujú. „Som zvedavý, ako teraz vláda zostaví rozpočet, v ktorom si sama svojou neschopnosťou, klamstvami a snahou populisticky si kupovať hlasy voličov urobila finančnú dieru,“ doplnil Majerský.
