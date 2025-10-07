Obchodný reťazec sťahuje z predaja obľúbené papričky
Papričky môžu obsahovať nadmerné množstvo pesticídov.
Obchodný reťazec BILLA v Českej republike z preventívnych dôvodov sťahuje z predaja produkt „GRILL PARTY JALAPENOS ZELENÉ ŘEZY“. Dôvodom je podozrenie na prekročenie povolených limitov pesticídov.
Obchodný reťazec na svojej stránke informoval, že ide o produkt od tureckého dodávateľa Sibas Gida Sanayi ve Ticaret a.s. Problém sa týka konkrétnej šarže, ktorú môžu mať zákazníci doma.
Konkrétne ide o tento produkt:
Názov výrobku: GRILL PARTY JALAPENOS ZELENÉ ŘEZY
Šarža: 2425
Dátum minimálnej trvanlivosti: 23. 10. 2027
„Vo výrobku je podozrenie na prekročenie maximálneho reziduálneho množstva pesticídov,“ uvádza BILLA.
Spoločnosť BILLA dôrazne odporúča ľuďom, ktorí si uvedený výrobok zakúpili, aby ho v žiadnom prípade nekonzumovali. Tovar môžu vrátiť v ktorejkoľvek predajni reťazca, pričom im budú vrátené peniaze v plnej výške. Na vrátenie nie je potrebný pokladničný doklad.
„Zákazníkom, ktorí uvedený výrobok zakúpili, odporúčame zakúpený výrobok nekonzumovať a vrátiť v ktorejkoľvek predajni BILLA, a to aj bez pokladničného dokladu,“ informuje spoločnosť a za spôsobené komplikácie sa ospravedlňuje.
