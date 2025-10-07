  • Články
Obchodný reťazec sťahuje z predaja obľúbené papričky

  • DNES - 20:18
Papričky môžu obsahovať nadmerné množstvo pesticídov.

Obchodný reťazec BILLA v Českej republike z preventívnych dôvodov sťahuje z predaja produkt „GRILL PARTY JALAPENOS ZELENÉ ŘEZY“. Dôvodom je podozrenie na prekročenie povolených limitov pesticídov.

Obchodný reťazec na svojej stránke informoval, že ide o produkt od tureckého dodávateľa Sibas Gida Sanayi ve Ticaret a.s. Problém sa týka konkrétnej šarže, ktorú môžu mať zákazníci doma.

Foto: Billa.cz

Konkrétne ide o tento produkt:

Názov výrobku: GRILL PARTY JALAPENOS ZELENÉ ŘEZY
Šarža: 2425
Dátum minimálnej trvanlivosti: 23. 10. 2027

„Vo výrobku je podozrenie na prekročenie maximálneho reziduálneho množstva pesticídov,“ uvádza BILLA.

Spoločnosť BILLA dôrazne odporúča ľuďom, ktorí si uvedený výrobok zakúpili, aby ho v žiadnom prípade nekonzumovali. Tovar môžu vrátiť v ktorejkoľvek predajni reťazca, pričom im budú vrátené peniaze v plnej výške. Na vrátenie nie je potrebný pokladničný doklad.

„Zákazníkom, ktorí uvedený výrobok zakúpili, odporúčame zakúpený výrobok nekonzumovať a vrátiť v ktorejkoľvek predajni BILLA, a to aj bez pokladničného dokladu,“ informuje spoločnosť a za spôsobené komplikácie sa ospravedlňuje.

Zdroj: Info.sk, delmart.cz
