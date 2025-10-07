Pozor na tento druh škorice, našli v nej karcinogénne látky
- DNES - 18:41
- Praha
Obchodný reťazec sťahuje z predaja obľúbené korenie.
Obchodný reťazec Delmart, pôsobiaci na českom trhu, sťahuje z preventívnych dôvodov z predaja jeden zo svojich produktov. Ide o Škoricu mletú Cigalou v 35-gramovom balení.
Spoločnosť Delmart o tom informovala na svojej webovej stránke. Dôvodom je prítomnosť etylénoxidu v množstvách presahujúcich povolenú úroveň.
Foto: delmart.cz
Opatrenie sa týka škorice s dátumom minimálnej trvanlivosti 1.10. 2025 a LOT 25091.
Reťazec vyzýva zákazníkov, aby výrobok nekonzumovali. Zákazníci môžu výrobok vrátiť v ktorejkoľvek predajni Delmart. Reťazec im vráti plnú kúpnu cenu, a to aj bez predloženia pokladničného dokladu.
