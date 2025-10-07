  • Články
Pozor na tento druh škorice, našli v nej karcinogénne látky

  • DNES - 18:41
  • Praha
Obchodný reťazec sťahuje z predaja obľúbené korenie.

Obchodný reťazec Delmart, pôsobiaci na českom trhu, sťahuje z preventívnych dôvodov z predaja jeden zo svojich produktov. Ide o Škoricu mletú Cigalou v 35-gramovom balení.

Spoločnosť Delmart o tom informovala na svojej webovej stránke. Dôvodom je prítomnosť etylénoxidu v množstvách presahujúcich povolenú úroveň.

Foto: delmart.cz

Opatrenie sa týka škorice s dátumom minimálnej trvanlivosti 1.10. 2025 a LOT 25091.

Etylénoxid je jedovatý bezfarebný plyn, ktorý sa klasifikuje ako možný mutagén, možný karcinogén a je potenciálne toxický pre reprodukciu. Ide o pesticíd, ktorý sa v korení používa ako sterilizačný prostriedok na prevenciu chorôb spôsobených salmonelou a baktériami E.coli. Pravidelné vystavovanie sa bezfarebnej zlúčenine bez zápachu však zvyšuje riziko rakoviny bielych krviniek i riziku rakoviny žalúdka.

Reťazec vyzýva zákazníkov, aby výrobok nekonzumovali. Zákazníci môžu výrobok vrátiť v ktorejkoľvek predajni Delmart. Reťazec im vráti plnú kúpnu cenu, a to aj bez predloženia pokladničného dokladu.

Zdroj: Info.sk, delmart.cz
