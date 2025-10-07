Airbus A320 predbehol Boeing 737 a stal sa najpredávanejším lietadlom
Európsky výrobca lietadiel Airbus v utorok prekonal významnú komerčnú bariéru. Jeho model A320 predbehol Boeing 737 a stal sa najviac dodávaným lietadlom v histórii.
Desaťročia starý rekord Boeingu padol, keď bolo cez noc dodané lietadlo A320 saudskoarabskému dopravcovi Flynas.
Dodávky modelov A320 tak od začiatku výroby v roku 1988 dosiahli 12.260 kusov, podľa porovnávacích údajov britskej konzultačnej spoločnosti Cirium.
Údaje Cirium, ktoré sa používajú v celom leteckom priemysle, potvrdzujú, že Airbus prevzal od svojho amerického rivala Boeing titul najpredávanejšieho modelu komerčného lietadla.
