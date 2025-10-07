  • Články
Utorok, 7.10.2025
Generálna prokuratúra sa zaoberá sťažnosťou exministra Jána Budaja voči jeho obvineniu

  • DNES - 13:40
  • Bratislava
Generálna prokuratúra sa zaoberá sťažnosťou exministra Jána Budaja voči jeho obvineniu

Generálna prokuratúra SR sa zaoberá sťažnosťou, ktorú podal exminister životného prostredia Ján Budaj voči svojmu obvineniu. Pre TASR to uviedla hovorkyňa GP SR Jana Tökölyová.

Generálna prokuratúra SR preskúmava zákonné predpoklady pre konanie a rozhodovanie o danej sťažnosti podanej obvineným,“ povedala Tökölyová.

Polícia obvinila bývalého šéfa envirorezortu za pokračujúci zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v súvislosti s neefektívnym, nehospodárnym a neúčelným použitím prostriedkov rozpočtovej kapitoly Ministerstva životného prostredia SR. Dôjsť malo k škode na štátnom rozpočte v celkovej výške takmer 570.000 eur.

Exminister Ján Budaj v reakcii na obvinenie deklaroval, že čestne hájil verejný záujem. Verí preto, že sa trestné konanie ukáže ako nedôvodné. Zároveň podal sťažnosť voči svojmu obvineniu. Tá bola spolu s vyšetrovacím spisom predložená dozorujúcemu prokurátorovi na rozhodnutie.

Zdroj: Info.sk, TASR
