Pápež Lev absolvuje prvú zahraničnú cestu
- DNES - 13:35
- Vatikán
Pápež Lev XIV. absolvuje v období od 27. novembra do 2. decembra návštevu Turecka a Libanonu, oznámil v utorok Vatikán. Pôjde o prvé zahraničné turné Leva od začiatku jeho pontifikátu, informuje TASR podľa správ agentúr AP a AFP.
Návšteva Turecka, ktorá sa uskutoční od 27. do 30. novembra, “bude zahŕňať aj púť do Izniku pri príležitosti 1700. výročia Prvého nicejského koncilu,“ spresnil Vatikán.
Iznik (v staroveku Nicea) sa nachádza v západnej Anatólii, približne 150 kilometrov juhovýchodne od Istanbulu. Prvý nicejský koncil bol vôbec prvým cirkevným snemom s účasťou biskupov z celého kresťanského sveta.
Ako dodal Vatikán, pápež Lev následne v dňoch 30. novembra až 2. decembra absolvuje návštevu Libanonu.
Podľa agentúry AP bude táto cesta bohatá na symboliku a pôjde o významné gesto pápeža smerom k pravoslávnym kresťanom i moslimom.
Lev XIV. (vlastným menom Robert Prevost) sa stal pápežom 8. mája tohto roku po tom, čo na Veľkú noc zomrel po 12-ročnom pontifikáte argentínsky pápež František. Sedemdesiatročný Lev XIV., ktorý má za sebou misionársku prácu v Peru, je prvým pápežom zo Spojených štátov.
Kim zablahoželal Putinovi k narodeninám a prisľúbil „nesmrteľné“ priateľstvo
Severokórejský líder Kim Čong-un zablahoželal ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi k jeho 73. narodeninám a vyjadril presvedčenie, že spojenectvo medzi oboma krajinami sa bude aj naďalej rozvíjať.
Wadephul: Prímerie v Pásme Gazy by mohlo byť dosiahnuté do týždňa
Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v pondelok vyhlásil, že prímerie v Pásme Gazy a prepustenie zvyšných izraelských rukojemníkov hnutím Hamas by mohlo byť dosiahnuté v priebehu nasledujúcich dní.
Slovenka Rebeka Bizubová získala strieborného študentského Oscara
Slovenka Rebeka Bizubová si v pondelok na Newyorskom filmovom festivale v Divadle Ziegfeld prevzala strieborného študentského Oscara v kategórii dokument za jej absolventský film Spoveď.
Trump: Hamas súhlasí s dôležitými vecami, dohoda je možná
Americký prezident Donald Trump v pondelok v Oválnej pracovni vyhlásil, že palestínske hnutie Hamas urobilo počas nepriamych rokovaní v Egypte o jeho mierovom pláne v Pásme Gazy dôležité ústupky.