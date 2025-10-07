  • Články
Pápež Lev absolvuje prvú zahraničnú cestu

Pápež Lev XIV. absolvuje v období od 27. novembra do 2. decembra návštevu Turecka a Libanonu, oznámil v utorok Vatikán. Pôjde o prvé zahraničné turné Leva od začiatku jeho pontifikátu, informuje TASR podľa správ agentúr AP a AFP.

Návšteva Turecka, ktorá sa uskutoční od 27. do 30. novembra, “bude zahŕňať aj púť do Izniku pri príležitosti 1700. výročia Prvého nicejského koncilu,“ spresnil Vatikán.

Iznik (v staroveku Nicea) sa nachádza v západnej Anatólii, približne 150 kilometrov juhovýchodne od Istanbulu. Prvý nicejský koncil bol vôbec prvým cirkevným snemom s účasťou biskupov z celého kresťanského sveta.

Ako dodal Vatikán, pápež Lev následne v dňoch 30. novembra až 2. decembra absolvuje návštevu Libanonu.

Podľa agentúry AP bude táto cesta bohatá na symboliku a pôjde o významné gesto pápeža smerom k pravoslávnym kresťanom i moslimom.

Lev XIV. (vlastným menom Robert Prevost) sa stal pápežom 8. mája tohto roku po tom, čo na Veľkú noc zomrel po 12-ročnom pontifikáte argentínsky pápež František. Sedemdesiatročný Lev XIV., ktorý má za sebou misionársku prácu v Peru, je prvým pápežom zo Spojených štátov.

Zdroj: Info.sk, TASR
