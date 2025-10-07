Migaľ: Modernizácia slovensko.sk bude zodpovedná, transparentná a bez rizika
Portál slovensko.sk je v súčasnosti v havarijnom stave, pričom len od minulého roka zaznamenalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR 26 kritických výpadkov.
Modernizácia Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) je nevyhnutná a táto zmena bude urobená zodpovedne, transparente a bez rizika. Uviedol to v utorok na tlačovej konferencii šéf rezortu investícií Samuel Migaľ (nezávislý) v reakcii na kritiku procesov obstarávania.
„Realizujeme verejné obstarávanie absolútne transparentným spôsobom cez takzvaný dynamický nákupný systém. Cez systém, ktorý je na to určený,“ priblížil Migaľ. „Dnes je v ňom zaregistrovaných viac ako 100 firiem, každá jedna dostala podrobné opisy zákaziek,“ dodal.
Podčiarkol, že na modernizáciu sa nemíňajú žiadne peniaze zo štátneho rozpočtu. Všetko by malo byť sprostredkované cez plán obnovy, na ktorého splnenie zostáva menej ako deväť mesiacov. Veľa procesov musí preto podľa Migaľa bežať paralelne tak, aby ministerstvo investícií dokázalo stihnúť dané termíny. Rezort zatiaľ presnú sumu obstarávania nevyčíslil.
„Naším cieľom je, aby si každý občan mohol vybaviť agendu so štátom cez mobil, bez čítačky, bez kariet a bez zbytočnej techniky. Vaša identita sa overí cez bankovú aplikáciu, ktorú už používate,“ priblížil šéf rezortu investícií. Nejde pritom podľa neho o žiadny experiment, ale o štandard, ktorý konečne prichádza aj na Slovensko.
Minister oznámil, že rezort dobrovoľne posunie všetky obstarávania na kontrolu na Úrad pre verejné obstarávanie, hoci to zákon nevyžaduje a stačila by vlastná interná kontrola na ministerstve. Týmto krokom chce MIRRI rozptýliť akékoľvek pochybnosti.
