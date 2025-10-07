  • Články
Winkler: Bratislava sa dostala do úverovej špirály, od marca si musí požičiavať

  • DNES - 13:26
  • Bratislava
Hlavnému mestu SR stačia vlastné zdroje len na prvé dva mesiace, od marca si musí na pokrytie svojej prevádzky a potrieb požičiavať.

Na utorkovej tlačovej konferencii to vyhlásil poslanec mestského zastupiteľstva Bratislavy a kandidát na primátora hlavného mesta Martin Winkler. Súčasný šéf bratislavskej radnice Matúš Vallo dostal metropolu podľa Winklera do úverovej špirály, pripomínajúcej pyramídovú hru.

Bratislava je od marca na suchu, mesto funguje na dlh a od jari prežíva len vďaka požičaným peniazom,“ vyhlásil kandidát na primátora. Finančná kondícia a schopnosť Bratislavy vyjsť s vlastnými zdrojmi sa podľa neho kontinuálne zhoršuje. „Minulý rok skončila Bratislava v mínuse v apríli, v tomto roku to bolo už v marci,“ upozornil.

Negatívny trend je podľa Winklera o to vážnejší, že narastá dlh mesta a úvery čoraz viac mieria na splácanie starých dlhov. „Len úroky z pôžičiek Bratislavy narástli z 1,6 milióna v roku 2023 na závratných 7,3 milióna v roku 2025,“ vyhlásil Winkler. „Takto funguje Bratislava za Matúša Valla, a to i napriek tomu, že za jeho pôsobenia sa príjmy takmer zdvojnásobili,“ skritizoval. Primátora a poslancov, ktorá ho podporujú v mestskom zastupiteľstve, obvinil i z toho, že požičané peniaze využíva namiesto sanovania prevádzky nevyhnutnej pre mesto na vlastnú propagáciu.

Súčasné hospodárenie Bratislavy prirovnal k pyramídovej hre. „Je jasné, že Bratislava padá sú úverovej špirály a všetci vieme, ako sa pyramídová hra skončí. Doplatia na to napokon obyvatelia Bratislavy,“ varoval Winkler.

Sám vidí potenciál znižovať negatívne saldo v znížení prezamestnanosti na magistráte, rovnako efektívnejšom verejnom obstarávaní mesta a zvýšení príjmov bez zvýšenia daní a poplatkov. Uviedol, že má jasnú predstavu o tom, kde možno nájsť zvýšené zdroje pre mesto, chce však o tom hovoriť až neskôr, keď sa budú blížiť komunálne voľby.

Zdroj: Info.sk, TASR
