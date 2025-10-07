  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 7.10.2025Meniny má Eliška
15°Bratislava

Premiér: Najväčším nebezpečenstvom je zaradenie jadrového paliva do RePower EÚ

  • DNES - 13:24
  • Bratislava
Premiér: Najväčším nebezpečenstvom je zaradenie jadrového paliva do RePower EÚ

Najväčším nebezpečenstvom je pre Slovensko zaradenie jadrového paliva do RePower EÚ. Povedal to premiér Robert Fico (Smer-SD) na 18. ročníku Európskeho jadrového fóra (ENEF) v Bratislave s tým, že by to mohlo poškodiť energetickú bezpečnosť krajiny.

Nikdy nemôžeme súhlasiť s RePoweringom, pokiaľ ide o 1. január 2028, teda hovoríme najmä o plyne. Nikdy nebudeme môcť súhlasiť ani s tým, aby sme prijímali rozhodnutia, ktoré poškodia energetickú bezpečnosť a ak si zoberieme, že dnes vyrábame na Slovensku niečo viac ako 60 % elektrickej energie z jadra, tak hovoríme o krajine, ktorá je z tohto pohľadu dôležitá nielen pre územie Slovenskej republiky,“ uviedol Fico.

Slovensko je podľa neho krajinou, ktorá má záujem byť inovatívna. Týka sa to napríklad záujmu vyrábať malé modulárne reaktory, ale aj vytvorenia centra na spracovanie vyhoretého paliva a na jeho opätovné využitie.

Pripomenul, že 10. septembra tohto roka vláda podpísala dohodu so Spojenými štátmi, ktorá sa týka využitia infraštruktúry atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Postaviť by sa mal nový jadrový blok, ktorého výkon bude vyšší ako 1000 megawatthodín (MWh). Tento krok bude podľa neho dôležitý nielen pre Slovensko, ale aj strednú Európu. Úrad vlády SR neskôr spresnil, že k spoločnému podpisu medzi Slovenskom a USA zatiaľ nedošlo, vláda len schválila návrh medzištátnej dohody, čím autorizovala následný podpis zmluvy. Premiér zdôraznil, že SR je krajinou, ktorá vie stavať atómové elektrárne, ale aj ich vyraďovať.

Myslím si, že vyraďovací program v Jaslovských Bohuniciach je program pre celý svet a treba ho maximálne využiť, treba vyškoliť toľko ľudí, koľko sa len dá, pretože aj v tejto časti jadrového cyklu potrebujeme byť maximálne úspešní,“ zhodnotil Fico.

Ďalej upozornil na to, že už v súčasnosti je vyvíjaný veľký tlak na elektromobilitu, čo bude následne vytvárať aj tlak na ďalšie zdroje energie. „Ak si zoberieme, že máme dnes už piatich výrobcov automobilov a vyrábame viac ako milión automobilov ročne, tak aký je tlak na elektromobilitu? Máme odhad, že naša spotreba môže stúpnuť do roku 2040 o 40 % až 60 %, na to budeme potrebovať nové zdroje navyše. Slovensko sa musí uchádzať ako krajina o dátové centrá, ale aj dátové centrá vyžadujú obrovské množstvo elektrickej energie. Budeme sa uchádzať o batériové úložiská, no aj to vyžaduje opäť obrovské množstvo elektrickej energie,“ dodal.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Airbus A320 predbehol Boeing 737 a stal sa najpredávanejším lietadlom

Airbus A320 predbehol Boeing 737 a stal sa najpredávanejším lietadlom

DNES - 14:03Ekonomické

Európsky výrobca lietadiel Airbus v utorok prekonal významnú komerčnú bariéru. Jeho model A320 predbehol Boeing 737 a stal sa najviac dodávaným lietadlom v histórii.

Migaľ: Modernizácia slovensko.sk bude zodpovedná, transparentná a bez rizika

Migaľ: Modernizácia slovensko.sk bude zodpovedná, transparentná a bez rizika

DNES - 13:33Ekonomické

Portál slovensko.sk je v súčasnosti v havarijnom stave, pričom len od minulého roka zaznamenalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR 26 kritických výpadkov.

Jaguar Land Rover obnoví výrobu po kybernetickom útoku

Jaguar Land Rover obnoví výrobu po kybernetickom útoku

DNES - 13:31Ekonomické

Automobilka Jaguar Land Rover oznámila, že v stredu začne s obnovou výroby v britských závodoch po rozsiahlom kybernetickom útoku koncom augusta.

Taraba oznámil pokračovanie programu Obnov dom

Taraba oznámil pokračovanie programu Obnov dom

DNES - 11:32Ekonomické

Spustiť sa má na budúcu jar.

Vosveteit.sk
AKTUÁLNE: Kybernetický útok zasiahol aj Nitru. Jaguar Land Rover oznamuje, čo bude nasledovaťAKTUÁLNE: Kybernetický útok zasiahol aj Nitru. Jaguar Land Rover oznamuje, čo bude nasledovať
Táto aplikácia ti vytrhne tŕň z päty. Správy z celého webu ti zobrazí na jednom miesteTáto aplikácia ti vytrhne tŕň z päty. Správy z celého webu ti zobrazí na jednom mieste
Markíza a JOJ majú problém. Protimonopolný úrad preveruje zákaz pretáčania reklám. TÚSR tento krok PMÚ otvorene vítaMarkíza a JOJ majú problém. Protimonopolný úrad preveruje zákaz pretáčania reklám. TÚSR tento krok PMÚ otvorene víta
POZOR! Takto ma chcel online podvodník namočiť do prania špinavých peňazí! Táto práca znela dokonale!POZOR! Takto ma chcel online podvodník namočiť do prania špinavých peňazí! Táto práca znela dokonale!
Netflix v októbri poriadne pritvrdzuje. Priprav sa na šok, slzy aj napätie. Toto sú filmy a seriály, ktoré musíš vidieťNetflix v októbri poriadne pritvrdzuje. Priprav sa na šok, slzy aj napätie. Toto sú filmy a seriály, ktoré musíš vidieť
Umelá inteligencia sa začína správať ako živá bytosť. Nabrala vedomie? Stále viac ľudí je o tom presvedčenýchUmelá inteligencia sa začína správať ako živá bytosť. Nabrala vedomie? Stále viac ľudí je o tom presvedčených
General Motors predstavil „lunárny pickup“. Vyzerá ako z iného sveta. Na tomto vozidle budú po Mesiaci jazdiť astronauti programu Artemis.General Motors predstavil „lunárny pickup“. Vyzerá ako z iného sveta. Na tomto vozidle budú po Mesiaci jazdiť astronauti programu Artemis.
Myslíš si, že si zdravý, lebo si chudý? Vedci zistili, že práve tebe hrozí najväčšie riziko smrtiMyslíš si, že si zdravý, lebo si chudý? Vedci zistili, že práve tebe hrozí najväčšie riziko smrti
POZOR! Po otvorení tejto správy sa tvoj WhatsApp zmení na zbraň a automaticky rozpošle podvod všetkým tvojim kontaktomPOZOR! Po otvorení tejto správy sa tvoj WhatsApp zmení na zbraň a automaticky rozpošle podvod všetkým tvojim kontaktom
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP