Šutaj Eštok reagoval na závery generálnej prokuratúry o pokute prezidentovi

  • DNES - 12:59
  • Bratislava
Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) rešpektuje závery Generálnej prokuratúry SR k uloženiu pokuty prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu.

O ďalšom postupe rezort vnútra rozhodne po bližšom naštudovaní materiálov. Šutaj Eštok to uviedol na utorkovej tlačovej konferencii v reakcii na vyjadrenie generálneho prokurátora Maroša Žilinku o protizákonnosti udelenia pokuty.

Počkáme si na odporúčanie generálneho prokurátora, aby nám dal presný postup krokov, ako máme v tomto prípade konať,“ uviedol Šutaj Eštok.

Žilinka v utorok na sociálnej sieti uviedol, že ministerstvo vnútra udelením pokuty prezidentovi Petrovi Pellegrinimu v súvislosti s jeho volebnou kampaňou porušilo zákon. Prezident má podľa neho voči správnym deliktom imunitu. Informoval tiež o podaní protestu prokurátora s návrhom zrušiť toto rozhodnutie.

Pellegrini dostal v marci pokutu 10.000 eur za prijatie finančných prostriedkov na kampaň po lehote. Prezident ju v apríli zaplatil a svoje pochybenie priznal.

Zdroj: Info.sk, TASR
