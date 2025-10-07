  • Články
Tragédia na ceste: Vodič osobného auta zrážku neprežil

  • DNES - 12:08
  • Lehnice
Polícia zasahuje na mieste tragickej nehody, cesta je uzavretá.

Polícia zasahuje na mieste tragickej dopravnej nehody v obci Lehnice v okrese Dunajská Streda, 68-ročný vodič osobného auta utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Z dôvodu dokumentovania nehody cestu uzavreli. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Podľa prvotných informácií vodič osobného auta prešiel z doposiaľ nezistených príčin do protismeru, kde sa čelne zrazil s nákladným autom. „Alkohol u vodiča nákladného auta vykonanou dychovou skúškou zistený nebol. To, či mohol byť vodič pod vplyvom alkoholu, bude zisťované odobratím biologického materiálu. Bližšie okolnosti, presná príčina dopravnej nehody a miera zavinenia jej účastníkov budú predmetom vyšetrovania,“ priblížila.

Foto: Polícia SR - Trnavský kraj

Zdroj: Info.sk, TASR
