  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 7.10.2025Meniny má Eliška
15°Bratislava

Taraba oznámil pokračovanie programu Obnov dom

  • DNES - 11:32
  • Bratislava
Taraba oznámil pokračovanie programu Obnov dom

Spustiť sa má na budúcu jar.

Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) oznámil pokračovanie programu Obnov dom. Spustenie podávania žiadostí do Obnov dom mini plus je naplánované na jar 2026. Najohrozenejším domácnostiam pôjde 186 miliónov eur. Pomoc má byť adresná, rýchla a bez nutnosti dokladovať energetické certifikáty. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.

Nová výzva Obnov dom mini plus bude podľa Tarabu financovaná z Modernizačného fondu. Obnovou by malo prejsť viac ako 16.000 starších rodinných domov. „Je to výborná správa pre najzraniteľnejšie slovenské domácnosti, ktoré zápasia s rastúcimi cenami energií. V nasledujúcich rokoch efektívne a rýchlo pomôžeme s obnovou rodinných domov a pokryjeme ešte väčší počet domácností ohrozených energetickou chudobou,“ podotkol.

Program bude spravovať Slovenská agentúra životného prostredia. Jej generálny riaditeľ Juraj Moravčík priblížil, že podporia opatrenia, ako výmena okien a dverí, zateplenie fasády či stropu a ďalšie energeticky úsporné riešenia. „Aby bola pomoc čo najadresnejšia, žiadatelia budú mať k dispozícii aj odbornú asistenciu terénnych pracovníkov, ktorí im pomôžu pri vypĺňaní žiadostí. Zároveň bude možné tak ako doteraz získať finančnú zálohu vopred a na rozdiel od iných výziev sa nebude vyžadovať energetický certifikát,“ vysvetlil.

Detailné informácie a kompletné podmienky získania dotácie predstaví envirorezort pri oficiálnom vyhlásení výzvy na jar 2026.

MŽP preplatilo domácnostiam z programu Obnov dom už viac ako 250 miliónov eur na rekonštrukciu a zateplenie vyše 16.000 rodinných domov po celom Slovensku v rámci štandardných výziev. Rovnako Obnov dom mini pomohol 1200 najzraniteľnejším rodinám znížiť náklady na bývanie sumou viac ako tri milióny eur.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Merz: EÚ by mala zrušiť plánovaný zákaz predaja áut so spaľovacím motorom

Merz: EÚ by mala zrušiť plánovaný zákaz predaja áut so spaľovacím motorom

DNES - 6:08Ekonomické

Nemecký kancelár Friedrich Merz v pondelok vyhlásil, že chce, aby Európska únia zrušila plánovaný zákaz predaja áut so spaľovacím motorom po roku 2035.

Inšpekcia nariadila Lidlu stiahnuť z predaja potravinu

Inšpekcia nariadila Lidlu stiahnuť z predaja potravinu

VČERA - 20:23Ekonomické

Inšpektori našli v obchodnom reťazci falšovanú potravinu.

Francúzske akcie aj euro klesajú v reakcii na politickú krízu

Francúzske akcie aj euro klesajú v reakcii na politickú krízu

VČERA - 18:44Ekonomické

Francúzske akcie a euro v pondelok klesli, zatiaľ čo náklady na francúzske pôžičky v prudko vzrástli, keďže vláda padla v priebehu niekoľkých hodín od svojho vymenovania.

Ráž: Opäť sa obnoví možnosť cestovania vlakom do Viedne z Bratislavy - hl. st.

Ráž: Opäť sa obnoví možnosť cestovania vlakom do Viedne z Bratislavy - hl. st.

VČERA - 16:30Ekonomické

Od 11. októbra sa opäť obnoví možnosť cestovania vlakom do Viedne aj z Bratislavy - hlavnej stanice.

Vosveteit.sk
Táto aplikácia ti vytrhne tŕň z päty. Správy z celého webu ti zobrazí na jednom miesteTáto aplikácia ti vytrhne tŕň z päty. Správy z celého webu ti zobrazí na jednom mieste
Markíza a JOJ majú problém. Protimonopolný úrad preveruje zákaz pretáčania reklám. TÚSR tento krok PMÚ otvorene vítaMarkíza a JOJ majú problém. Protimonopolný úrad preveruje zákaz pretáčania reklám. TÚSR tento krok PMÚ otvorene víta
POZOR! Takto ma chcel online podvodník namočiť do prania špinavých peňazí! Táto práca znela dokonale!POZOR! Takto ma chcel online podvodník namočiť do prania špinavých peňazí! Táto práca znela dokonale!
Netflix v októbri poriadne pritvrdzuje. Priprav sa na šok, slzy aj napätie. Toto sú filmy a seriály, ktoré musíš vidieťNetflix v októbri poriadne pritvrdzuje. Priprav sa na šok, slzy aj napätie. Toto sú filmy a seriály, ktoré musíš vidieť
Umelá inteligencia sa začína správať ako živá bytosť. Nabrala vedomie? Stále viac ľudí je o tom presvedčenýchUmelá inteligencia sa začína správať ako živá bytosť. Nabrala vedomie? Stále viac ľudí je o tom presvedčených
General Motors predstavil „lunárny pickup“. Vyzerá ako z iného sveta. Na tomto vozidle budú po Mesiaci jazdiť astronauti programu Artemis.General Motors predstavil „lunárny pickup“. Vyzerá ako z iného sveta. Na tomto vozidle budú po Mesiaci jazdiť astronauti programu Artemis.
Myslíš si, že si zdravý, lebo si chudý? Vedci zistili, že práve tebe hrozí najväčšie riziko smrtiMyslíš si, že si zdravý, lebo si chudý? Vedci zistili, že práve tebe hrozí najväčšie riziko smrti
POZOR! Po otvorení tejto správy sa tvoj WhatsApp zmení na zbraň a automaticky rozpošle podvod všetkým tvojim kontaktomPOZOR! Po otvorení tejto správy sa tvoj WhatsApp zmení na zbraň a automaticky rozpošle podvod všetkým tvojim kontaktom
Z kostola do mobilu: „Som Ježiš Kristus,“ tvrdia chatboty. Umelá inteligencia sa hrá na Boha a nikto ju už nezastavíZ kostola do mobilu: „Som Ježiš Kristus,“ tvrdia chatboty. Umelá inteligencia sa hrá na Boha a nikto ju už nezastaví
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP