Tragická nehoda auta a kamiónu: Vodič počas prevozu do nemocnice zraneniam podľahol
Po zrážke s kamiónom vyhasol život vodiča auta.
V obci Merník v okrese Vranov nad Topľou došlo v pondelok (6. 10.) popoludní k nehode s tragickým koncom. Po zrážke osobného auta s kamiónom zahynul 40-ročný muž. Nešťastie sa stalo pri riskantnom predbiehacom manévri.
Podľa doterajších zistení polície viedol 40-ročný muž osobné vozidlo, s ktorým sa pokúsil predbehnúť pred ním idúce auto. Tento manéver sa mu však stal osudným.
Foto: Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove
Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, vodič sa už nestihol bezpečne zaradiť do svojho jazdného pruhu. „Pri manévri došlo k čelnej zrážke s protiidúcim nákladným autom, ktoré viedol 52-ročný vodič. Vodič osobného auta utrpel pri nehode zranenia nezlučiteľné so životom, ktorým, žiaľ, podľahol počas prevozu do nemocnice,“ uviedla Ligdayová.
Vodič nákladného vozidla vyviazol bez zranení a okamžite sa podrobil dychovej skúške. „Starší z vodičov bol podrobený dychovej skúške, ktorej výsledok vylúčil prítomnosť alkoholu u neho,“ dodala hovorkyňa.
Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu vo Vranove nad Topľou začal v tejto súvislosti trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Presné príčiny a miera zavinenia sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
V súvislosti s touto tragédiou polícia opätovne apeluje na vodičov, aby boli na cestách maximálne opatrní. „Opatrnosti a ohľaduplnosti nie je nikdy dosť. Neriskujme nerozvážnou jazdou svoje životy a ani životy ostatných účastníkov cestnej premávky. Niektoré skutky sa už nedajú napraviť,“ uzavrela Jana Ligdayová.
Tragédia na ceste: Vodič osobného auta zrážku neprežil
Polícia zasahuje na mieste tragickej nehody, cesta je uzavretá.
Žilinka: Rezort vnútra pokutou prezidentovi porušil zákon
Ministerstvo vnútra udelením pokuty prezidentovi Petrovi Pellegrinimu v súvislosti s jeho volebnou kampaňou porušilo zákon.
Blanár: Zadržaný Slovák Peter Švestka sa z Izraela vrátil na Slovensko
Lietadlo ministerstva obrany so Slovákom Petrom Švestkom na palube v pondelok priletelo do Bratislavy, uviedol šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár na sociálnej sieti Facebook.
Pri nehode v Krásne nad Kysucou vymrštilo 34-ročného vodiča z vozidla
Pri dopravnej nehode kamióna a dvoch osobných motorových vozidiel v Krásne nad Kysucou zasahovala posádka leteckých záchranárov zo Žiliny, ktorá si prevzala 34-ročného vodiča, ktorý utrpel vážne zranenia.