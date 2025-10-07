  • Články
Tragická nehoda auta a kamiónu: Vodič počas prevozu do nemocnice zraneniam podľahol

  • DNES - 11:24
  • Merník
Po zrážke s kamiónom vyhasol život vodiča auta.

V obci Merník v okrese Vranov nad Topľou došlo v pondelok (6. 10.) popoludní k nehode s tragickým koncom. Po zrážke osobného auta s kamiónom zahynul 40-ročný muž. Nešťastie sa stalo pri riskantnom predbiehacom manévri.

Podľa doterajších zistení polície viedol 40-ročný muž osobné vozidlo, s ktorým sa pokúsil predbehnúť pred ním idúce auto. Tento manéver sa mu však stal osudným.

Foto: Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove

Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, vodič sa už nestihol bezpečne zaradiť do svojho jazdného pruhu. „Pri manévri došlo k čelnej zrážke s protiidúcim nákladným autom, ktoré viedol 52-ročný vodič. Vodič osobného auta utrpel pri nehode zranenia nezlučiteľné so životom, ktorým, žiaľ, podľahol počas prevozu do nemocnice,“ uviedla Ligdayová.

Vodič nákladného vozidla vyviazol bez zranení a okamžite sa podrobil dychovej skúške. „Starší z vodičov bol podrobený dychovej skúške, ktorej výsledok vylúčil prítomnosť alkoholu u neho,“ dodala hovorkyňa.

Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu vo Vranove nad Topľou začal v tejto súvislosti trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Presné príčiny a miera zavinenia sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.

V súvislosti s touto tragédiou polícia opätovne apeluje na vodičov, aby boli na cestách maximálne opatrní. „Opatrnosti a ohľaduplnosti nie je nikdy dosť. Neriskujme nerozvážnou jazdou svoje životy a ani životy ostatných účastníkov cestnej premávky. Niektoré skutky sa už nedajú napraviť,“ uzavrela Jana Ligdayová.

Zdroj: Info.sk, Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove
