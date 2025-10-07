  • Články
Žilinka: Rezort vnútra pokutou prezidentovi porušil zákon

  • DNES - 9:41
  • Bratislava
Ministerstvo vnútra udelením pokuty prezidentovi Petrovi Pellegrinimu v súvislosti s jeho volebnou kampaňou porušilo zákon.

Na sociálnej sieti to uviedol generálny prokurátor Maroš Žilinka. Prezident má podľa neho voči správnym deliktom imunitu. Informoval tiež o podaní protestu prokurátora s návrhom zrušiť toto rozhodnutie.

Správu aktualizujeme.

Zdroj: Info.sk, TASR
