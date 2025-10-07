Žilinka: Rezort vnútra pokutou prezidentovi porušil zákon
Ministerstvo vnútra udelením pokuty prezidentovi Petrovi Pellegrinimu v súvislosti s jeho volebnou kampaňou porušilo zákon.
Na sociálnej sieti to uviedol generálny prokurátor Maroš Žilinka. Prezident má podľa neho voči správnym deliktom imunitu. Informoval tiež o podaní protestu prokurátora s návrhom zrušiť toto rozhodnutie.
Blanár: Zadržaný Slovák Peter Švestka sa z Izraela vrátil na Slovensko
Lietadlo ministerstva obrany so Slovákom Petrom Švestkom na palube v pondelok priletelo do Bratislavy, uviedol šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár na sociálnej sieti Facebook.
Pri nehode v Krásne nad Kysucou vymrštilo 34-ročného vodiča z vozidla
Pri dopravnej nehode kamióna a dvoch osobných motorových vozidiel v Krásne nad Kysucou zasahovala posádka leteckých záchranárov zo Žiliny, ktorá si prevzala 34-ročného vodiča, ktorý utrpel vážne zranenia.
Smrteľná nehoda na rovnej ceste: Mladý vodič Fabie prešiel do protismeru
Dnes, krátko pred obedom, otriasla okresom Dunajská Streda tragická dopravná nehoda, ktorá si vyžiadala ľudský život. K nehode došlo na ceste číslo III/1401 medzi obcami Dolný Štál a Padáň.
Polícia pátra po mužovi podozrivom z výbuchu bankomatu v Maduniciach
Polícii sa podarilo zistiť totožnosť muža, ktorý je podozrivý zo septembrového výbuchu bankomatu v obci Madunice v okrese Hlohovec.