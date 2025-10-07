  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 7.10.2025Meniny má Eliška
12°Bratislava

Kim zablahoželal Putinovi k narodeninám a prisľúbil „nesmrteľné“ priateľstvo

  • DNES - 9:07
  • Pchjongjang
Kim zablahoželal Putinovi k narodeninám a prisľúbil „nesmrteľné“ priateľstvo

Severokórejský líder Kim Čong-un zablahoželal ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi k jeho 73. narodeninám a vyjadril presvedčenie, že spojenectvo medzi oboma krajinami sa bude aj naďalej rozvíjať. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr TASS a Jonhap.

Nepochybujem, že spojenecké vzťahy medzi oboma krajinami, ktoré zažívajú veľký rozkvet, budú aj v budúcnosti nepretržite pokračovať vďaka vrelým priateľským vzťahom a úzkym kamarátstvom medzi nami,“ napísal Kim v liste. Podľa severokórejskej štátnej tlačovej agentúry KCNA doplnil, že silné väzby medzi Pchjongjangom a Moskvou prispejú k ďalšiemu rozvoju komplexných bilaterálnych vzťahov a k „vytvoreniu spravodlivého a multipolárneho svetového poriadku“.

Kim zároveň vyhlásil, že Severná Kórea bude plne podporovať „spravodlivý boj“ Ruska za obranu jeho národnej suverenity — podľa agentúry Jonhap tým narážal na ruskú inváziu na Ukrajinu. Juhokórejská spravodajská služba tvrdí, že Pchjongjang od októbra minulého roka poskytol Moskve približne 15.000 vojakov a zbrane.

Vodca KĽDR tiež potvrdil záväzok dodržiavať dohodu o strategickom partnerstve z roku 2024, ktorá obsahuje aj doložku o vzájomnej pomoci v prípade vojenského napadnutia. „Pchjongjang a Moskva budú vždy stáť bok po boku a naše priateľstvo bude nesmrteľné,“ uzavrel líder KĽDR.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov oznámil, že Putin pri príležitosti svojich narodenín prijme množstvo telefonátov zo zahraničia.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Wadephul: Prímerie v Pásme Gazy by mohlo byť dosiahnuté do týždňa

Wadephul: Prímerie v Pásme Gazy by mohlo byť dosiahnuté do týždňa

DNES - 8:13Zahraničné

Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v pondelok vyhlásil, že prímerie v Pásme Gazy a prepustenie zvyšných izraelských rukojemníkov hnutím Hamas by mohlo byť dosiahnuté v priebehu nasledujúcich dní.

Slovenka Rebeka Bizubová získala strieborného študentského Oscara

Slovenka Rebeka Bizubová získala strieborného študentského Oscara

DNES - 7:21Zahraničné

Slovenka Rebeka Bizubová si v pondelok na Newyorskom filmovom festivale v Divadle Ziegfeld prevzala strieborného študentského Oscara v kategórii dokument za jej absolventský film Spoveď.

Trump: Hamas súhlasí s dôležitými vecami, dohoda je možná

Trump: Hamas súhlasí s dôležitými vecami, dohoda je možná

DNES - 6:18Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v pondelok v Oválnej pracovni vyhlásil, že palestínske hnutie Hamas urobilo počas nepriamych rokovaní v Egypte o jeho mierovom pláne v Pásme Gazy dôležité ústupky.

Parolin odsúdil útok Hamasu a kritizoval Izrael za „prebiehajúci masaker“ v Gaze

Parolin odsúdil útok Hamasu a kritizoval Izrael za „prebiehajúci masaker“ v Gaze

VČERA - 21:51Zahraničné

Vatikánsky štátny sekretár Pietro Parolin v pondelok kritizoval Izrael za „prebiehajúci masaker“ v Pásme Gazy.

Vosveteit.sk
POZOR! Takto ma chcel online podvodník namočiť do prania špinavých peňazí! Táto práca znela dokonale!POZOR! Takto ma chcel online podvodník namočiť do prania špinavých peňazí! Táto práca znela dokonale!
Netflix v októbri poriadne pritvrdzuje. Priprav sa na šok, slzy aj napätie. Toto sú filmy a seriály, ktoré musíš vidieťNetflix v októbri poriadne pritvrdzuje. Priprav sa na šok, slzy aj napätie. Toto sú filmy a seriály, ktoré musíš vidieť
Umelá inteligencia sa začína správať ako živá bytosť. Nabrala vedomie? Stále viac ľudí je o tom presvedčenýchUmelá inteligencia sa začína správať ako živá bytosť. Nabrala vedomie? Stále viac ľudí je o tom presvedčených
General Motors predstavil „lunárny pickup“. Vyzerá ako z iného sveta. Na tomto vozidle budú po Mesiaci jazdiť astronauti programu Artemis.General Motors predstavil „lunárny pickup“. Vyzerá ako z iného sveta. Na tomto vozidle budú po Mesiaci jazdiť astronauti programu Artemis.
Myslíš si, že si zdravý, lebo si chudý? Vedci zistili, že práve tebe hrozí najväčšie riziko smrtiMyslíš si, že si zdravý, lebo si chudý? Vedci zistili, že práve tebe hrozí najväčšie riziko smrti
POZOR! Po otvorení tejto správy sa tvoj WhatsApp zmení na zbraň a automaticky rozpošle podvod všetkým tvojim kontaktomPOZOR! Po otvorení tejto správy sa tvoj WhatsApp zmení na zbraň a automaticky rozpošle podvod všetkým tvojim kontaktom
Z kostola do mobilu: „Som Ježiš Kristus,“ tvrdia chatboty. Umelá inteligencia sa hrá na Boha a nikto ju už nezastavíZ kostola do mobilu: „Som Ježiš Kristus,“ tvrdia chatboty. Umelá inteligencia sa hrá na Boha a nikto ju už nezastaví
Američania majú nové „monštrum“. Nový armádny nákladiak nepotrebuje vodiča a zvládne aj mínové poleAmeričania majú nové „monštrum“. Nový armádny nákladiak nepotrebuje vodiča a zvládne aj mínové pole
Pod našimi nohami sa deje niečo desivé. Zemské jadro sa správa inak, než vedci čakaliPod našimi nohami sa deje niečo desivé. Zemské jadro sa správa inak, než vedci čakali
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP