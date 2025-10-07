Kim zablahoželal Putinovi k narodeninám a prisľúbil „nesmrteľné“ priateľstvo
- DNES - 9:07
- Pchjongjang
Severokórejský líder Kim Čong-un zablahoželal ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi k jeho 73. narodeninám a vyjadril presvedčenie, že spojenectvo medzi oboma krajinami sa bude aj naďalej rozvíjať. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr TASS a Jonhap.
„Nepochybujem, že spojenecké vzťahy medzi oboma krajinami, ktoré zažívajú veľký rozkvet, budú aj v budúcnosti nepretržite pokračovať vďaka vrelým priateľským vzťahom a úzkym kamarátstvom medzi nami,“ napísal Kim v liste. Podľa severokórejskej štátnej tlačovej agentúry KCNA doplnil, že silné väzby medzi Pchjongjangom a Moskvou prispejú k ďalšiemu rozvoju komplexných bilaterálnych vzťahov a k „vytvoreniu spravodlivého a multipolárneho svetového poriadku“.
Kim zároveň vyhlásil, že Severná Kórea bude plne podporovať „spravodlivý boj“ Ruska za obranu jeho národnej suverenity — podľa agentúry Jonhap tým narážal na ruskú inváziu na Ukrajinu. Juhokórejská spravodajská služba tvrdí, že Pchjongjang od októbra minulého roka poskytol Moskve približne 15.000 vojakov a zbrane.
Vodca KĽDR tiež potvrdil záväzok dodržiavať dohodu o strategickom partnerstve z roku 2024, ktorá obsahuje aj doložku o vzájomnej pomoci v prípade vojenského napadnutia. „Pchjongjang a Moskva budú vždy stáť bok po boku a naše priateľstvo bude nesmrteľné,“ uzavrel líder KĽDR.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov oznámil, že Putin pri príležitosti svojich narodenín prijme množstvo telefonátov zo zahraničia.
Wadephul: Prímerie v Pásme Gazy by mohlo byť dosiahnuté do týždňa
Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v pondelok vyhlásil, že prímerie v Pásme Gazy a prepustenie zvyšných izraelských rukojemníkov hnutím Hamas by mohlo byť dosiahnuté v priebehu nasledujúcich dní.
Slovenka Rebeka Bizubová získala strieborného študentského Oscara
Slovenka Rebeka Bizubová si v pondelok na Newyorskom filmovom festivale v Divadle Ziegfeld prevzala strieborného študentského Oscara v kategórii dokument za jej absolventský film Spoveď.
Trump: Hamas súhlasí s dôležitými vecami, dohoda je možná
Americký prezident Donald Trump v pondelok v Oválnej pracovni vyhlásil, že palestínske hnutie Hamas urobilo počas nepriamych rokovaní v Egypte o jeho mierovom pláne v Pásme Gazy dôležité ústupky.
Parolin odsúdil útok Hamasu a kritizoval Izrael za „prebiehajúci masaker“ v Gaze
Vatikánsky štátny sekretár Pietro Parolin v pondelok kritizoval Izrael za „prebiehajúci masaker“ v Pásme Gazy.