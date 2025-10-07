  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 7.10.2025Meniny má Eliška
11°Bratislava

Wadephul: Prímerie v Pásme Gazy by mohlo byť dosiahnuté do týždňa

  • DNES - 8:13
  • Berlín
Wadephul: Prímerie v Pásme Gazy by mohlo byť dosiahnuté do týždňa

Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v pondelok vyhlásil, že prímerie v Pásme Gazy a prepustenie zvyšných izraelských rukojemníkov hnutím Hamas by mohlo byť dosiahnuté v priebehu nasledujúcich dní. TASR o tom píše podľa správ magazínu Politico a tureckej agentúry Anadolu.

Musíme dokončiť prvú fázu (mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa) tento týždeň, alebo najneskôr na začiatku budúceho týždňa,“ zdôraznil Wadephul. Prvá fáza podľa jeho slov zahŕňa prímerie, oslobodenie izraelských rukojemníkov a prepustenie palestínskych väzňov.

Nemecký minister, ktorý bol v Izraeli na rokovaniach so svojím náprotivkom Gideonom Saarom, tiež odmietol nedávne tvrdenia premiéra Benjamina Netanjahua, že Európa bola „neprítomná“ pri hľadaní riešenia vojny a že „podľahla palestínskemu terorizmu“.

Európa je dôležitá — Spojené kráľovstvo a Francúzsko sú stálymi členmi Bezpečnostnej rady OSN a oba štáty sú významné. Dôležitá je aj Európska únia ako celok,“ povedal Wadephul, pričom Nemecko podľa neho tiež zohráva aktívnu úlohu.

Šéf nemeckej diplomacie pripomenul svoje telefonáty s katarskými vládnymi predstaviteľmi a plánované stretnutie s egyptským ministrom zahraničných vecí Badrom Abdalátím. Práve Egypt a Katar sprostredkúvajú nepriame rozhovory medzi Izraelom a Hamasom, ktoré sa začali v pondelok. „Robím presne to, čo má robiť minister zahraničných vecí: budujem porozumenie, vymieňam si stanoviská, pomáham sprostredkovať a budujem mosty … či to nakoniec prinesie úspech, uvidíme, ale je mojou povinnosťou neustále sa o to snažiť,“ dodal Wadephul.

Americký prezident Donald Trump minulý týždeň predstavil 20-bodový mierový plán na ukončenie vojny v Pásme Gazy, ktorý zahŕňa správu tohto územia po vojne. Netanjahu s plánom súhlasil a Hamas v piatok oznámil, že akceptuje niektoré body, avšak o ďalších sú podľa neho potrebné rokovania. Ochotu vyjadril napríklad v súvislosti s prepustením všetkých izraelských rukojemníkov.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Slovenka Rebeka Bizubová získala strieborného študentského Oscara

Slovenka Rebeka Bizubová získala strieborného študentského Oscara

DNES - 7:21Zahraničné

Slovenka Rebeka Bizubová si v pondelok na Newyorskom filmovom festivale v Divadle Ziegfeld prevzala strieborného študentského Oscara v kategórii dokument za jej absolventský film Spoveď.

Trump: Hamas súhlasí s dôležitými vecami, dohoda je možná

Trump: Hamas súhlasí s dôležitými vecami, dohoda je možná

DNES - 6:18Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v pondelok v Oválnej pracovni vyhlásil, že palestínske hnutie Hamas urobilo počas nepriamych rokovaní v Egypte o jeho mierovom pláne v Pásme Gazy dôležité ústupky.

Parolin odsúdil útok Hamasu a kritizoval Izrael za „prebiehajúci masaker“ v Gaze

Parolin odsúdil útok Hamasu a kritizoval Izrael za „prebiehajúci masaker“ v Gaze

VČERA - 21:51Zahraničné

Vatikánsky štátny sekretár Pietro Parolin v pondelok kritizoval Izrael za „prebiehajúci masaker“ v Pásme Gazy.

Orbán: Zelenskyj opäť používa obvyklú taktiku morálneho vydierania

Orbán: Zelenskyj opäť používa obvyklú taktiku morálneho vydierania

VČERA - 21:32Zahraničné

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opäť používa obvyklú taktiku morálneho vydierania, aby prinútil krajiny podporovať jeho vojnové úsilie.

Vosveteit.sk
Netflix v októbri poriadne pritvrdzuje. Priprav sa na šok, slzy aj napätie. Toto sú filmy a seriály, ktoré musíš vidieťNetflix v októbri poriadne pritvrdzuje. Priprav sa na šok, slzy aj napätie. Toto sú filmy a seriály, ktoré musíš vidieť
Umelá inteligencia sa začína správať ako živá bytosť. Nabrala vedomie? Stále viac ľudí je o tom presvedčenýchUmelá inteligencia sa začína správať ako živá bytosť. Nabrala vedomie? Stále viac ľudí je o tom presvedčených
General Motors predstavil „lunárny pickup“. Vyzerá ako z iného sveta. Na tomto vozidle budú po Mesiaci jazdiť astronauti programu Artemis.General Motors predstavil „lunárny pickup“. Vyzerá ako z iného sveta. Na tomto vozidle budú po Mesiaci jazdiť astronauti programu Artemis.
Myslíš si, že si zdravý, lebo si chudý? Vedci zistili, že práve tebe hrozí najväčšie riziko smrtiMyslíš si, že si zdravý, lebo si chudý? Vedci zistili, že práve tebe hrozí najväčšie riziko smrti
POZOR! Po otvorení tejto správy sa tvoj WhatsApp zmení na zbraň a automaticky rozpošle podvod všetkým tvojim kontaktomPOZOR! Po otvorení tejto správy sa tvoj WhatsApp zmení na zbraň a automaticky rozpošle podvod všetkým tvojim kontaktom
Z kostola do mobilu: „Som Ježiš Kristus,“ tvrdia chatboty. Umelá inteligencia sa hrá na Boha a nikto ju už nezastavíZ kostola do mobilu: „Som Ježiš Kristus,“ tvrdia chatboty. Umelá inteligencia sa hrá na Boha a nikto ju už nezastaví
Američania majú nové „monštrum“. Nový armádny nákladiak nepotrebuje vodiča a zvládne aj mínové poleAmeričania majú nové „monštrum“. Nový armádny nákladiak nepotrebuje vodiča a zvládne aj mínové pole
Pod našimi nohami sa deje niečo desivé. Zemské jadro sa správa inak, než vedci čakaliPod našimi nohami sa deje niečo desivé. Zemské jadro sa správa inak, než vedci čakali
Umelá inteligencia sa môže obrátiť proti ľudstvu skôr, než si myslíš. Hrozí nám vojna s bytosťou múdrejšou ako my?Umelá inteligencia sa môže obrátiť proti ľudstvu skôr, než si myslíš. Hrozí nám vojna s bytosťou múdrejšou ako my?
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP