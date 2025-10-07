Wadephul: Prímerie v Pásme Gazy by mohlo byť dosiahnuté do týždňa
- DNES - 8:13
- Berlín
Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v pondelok vyhlásil, že prímerie v Pásme Gazy a prepustenie zvyšných izraelských rukojemníkov hnutím Hamas by mohlo byť dosiahnuté v priebehu nasledujúcich dní. TASR o tom píše podľa správ magazínu Politico a tureckej agentúry Anadolu.
„Musíme dokončiť prvú fázu (mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa) tento týždeň, alebo najneskôr na začiatku budúceho týždňa,“ zdôraznil Wadephul. Prvá fáza podľa jeho slov zahŕňa prímerie, oslobodenie izraelských rukojemníkov a prepustenie palestínskych väzňov.
Nemecký minister, ktorý bol v Izraeli na rokovaniach so svojím náprotivkom Gideonom Saarom, tiež odmietol nedávne tvrdenia premiéra Benjamina Netanjahua, že Európa bola „neprítomná“ pri hľadaní riešenia vojny a že „podľahla palestínskemu terorizmu“.
„Európa je dôležitá — Spojené kráľovstvo a Francúzsko sú stálymi členmi Bezpečnostnej rady OSN a oba štáty sú významné. Dôležitá je aj Európska únia ako celok,“ povedal Wadephul, pričom Nemecko podľa neho tiež zohráva aktívnu úlohu.
Šéf nemeckej diplomacie pripomenul svoje telefonáty s katarskými vládnymi predstaviteľmi a plánované stretnutie s egyptským ministrom zahraničných vecí Badrom Abdalátím. Práve Egypt a Katar sprostredkúvajú nepriame rozhovory medzi Izraelom a Hamasom, ktoré sa začali v pondelok. „Robím presne to, čo má robiť minister zahraničných vecí: budujem porozumenie, vymieňam si stanoviská, pomáham sprostredkovať a budujem mosty … či to nakoniec prinesie úspech, uvidíme, ale je mojou povinnosťou neustále sa o to snažiť,“ dodal Wadephul.
Americký prezident Donald Trump minulý týždeň predstavil 20-bodový mierový plán na ukončenie vojny v Pásme Gazy, ktorý zahŕňa správu tohto územia po vojne. Netanjahu s plánom súhlasil a Hamas v piatok oznámil, že akceptuje niektoré body, avšak o ďalších sú podľa neho potrebné rokovania. Ochotu vyjadril napríklad v súvislosti s prepustením všetkých izraelských rukojemníkov.
Slovenka Rebeka Bizubová získala strieborného študentského Oscara
Slovenka Rebeka Bizubová si v pondelok na Newyorskom filmovom festivale v Divadle Ziegfeld prevzala strieborného študentského Oscara v kategórii dokument za jej absolventský film Spoveď.
Trump: Hamas súhlasí s dôležitými vecami, dohoda je možná
Americký prezident Donald Trump v pondelok v Oválnej pracovni vyhlásil, že palestínske hnutie Hamas urobilo počas nepriamych rokovaní v Egypte o jeho mierovom pláne v Pásme Gazy dôležité ústupky.
Parolin odsúdil útok Hamasu a kritizoval Izrael za „prebiehajúci masaker“ v Gaze
Vatikánsky štátny sekretár Pietro Parolin v pondelok kritizoval Izrael za „prebiehajúci masaker“ v Pásme Gazy.
Orbán: Zelenskyj opäť používa obvyklú taktiku morálneho vydierania
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opäť používa obvyklú taktiku morálneho vydierania, aby prinútil krajiny podporovať jeho vojnové úsilie.