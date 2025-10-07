Eliška je prívetivá
Ženské meno Eliška má hebrejský pôvod.
Je variantom novozákonného biblického mena Alžbeta, čo v preklade znamená "Bohu zasvätená". Toto meno je na Slovensku zriedkavé, častejšie sa zaužívalo na území Čiech.
Elišky, ktoré majú meniny 7. októbra, sú ženy s dobrým vystupovaním a vedia riadiť ľudí. Nepovedia všetko, čo si myslia, sú málo ovplyvniteľné a potajomky zaľúbené do seba. Svojou prívetivosťou si dokážu získať náklonnosť iných.
V citovom živote sa u nich striedajú rýchle vzplanutia s odmietnutiami. Elišky túžia zostať nezávislými.
Ak sa im darí, ich zdravie je skvelé. Majú odvahu, aj „samouzdravovaciu silu“. Mali by si však dávať pozor na dýchací systém. Eliškám prospeje, ak do svojho jedálneho lístka zaradia orechy, mandle a ryby.
Ovplyvňujú ich planéty Saturn a Urán. Ich šťastné farby sú čierna, tmavomodrá a zelená. Ochranné rastliny medovka, baza a divozel, ochranné kamene ametyst, achát a perla.
