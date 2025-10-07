  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 7.10.2025Meniny má Eliška
11°Bratislava

Trump: Hamas súhlasí s dôležitými vecami, dohoda je možná

  • DNES - 6:18
  • Washington
Trump: Hamas súhlasí s dôležitými vecami, dohoda je možná

Americký prezident Donald Trump v pondelok v Oválnej pracovni vyhlásil, že palestínske hnutie Hamas urobilo počas nepriamych rokovaní v Egypte o jeho mierovom pláne v Pásme Gazy dôležité ústupky. Podľa neho je uzavretie dohody možné, informuje TASR podľa správ agentúry AFP a televízie CNN.

Myslím si, že postupujeme veľmi dobre a že Hamas súhlasí s vecami, ktoré sú veľmi dôležité,“ skonštatoval Trump. Doplnil, že má stanovené jasné podmienky, bez ktorých dohoda nebude možná. Reagoval tak na otázku novinárov, či USA trvajú na odzbrojení Hamasu.

Trump vyjadril optimizmus ohľadom vyhliadok na dohodu, zatiaľ čo delegácie Hamasu a Izraela v pondelok začali v egyptskom meste Šarm aš-Šajch nepriame rokovania o ukončení dvojročnej vojny podľa jeho 20-bodového mierového plánu. „Myslím, že dospejeme k dohode. Je pre mňa ťažké to povedať, keď sa o to už roky a roky snažia. Som si však celkom istý, že dospejeme k dohode o Gaze,“ uviedol.

Americký prezident zároveň odmietol správy, podľa ktorých mal izraelského premiéra Benjamina Netanjahua obviniť z negatívneho postoja k rokovaniam. Naopak, podľa Trumpa bol Netanjahu „veľmi pozitívne naladený ohľadom dohody“.

Denník The Guardian napísal, že počas prvej fázy rokovaní egyptskí a katarskí mediátori spolupracujú s oboma stranami na príprave podmienok pre prepustenie zostávajúcich izraelských rukojemníkov v Pásme Gazy výmenou za 1700 palestínskych väzňov, a tiež na stanovení dátumu dočasného prímeria. Podľa správ sa očakáva, že toto kolo rokovaní bude zložité a mohlo by trvať niekoľko dní.

Šéf Bieleho domu vyhlásil, že „všetky arabské krajiny, všetky moslimské krajiny“ podporujú jeho iniciatívu o dosiahnutí prímeria a prepustení izraelských rukojemníkov, ktorých Hamas zadržiava.

Trump svoj plán predstavil minulý týždeň. Izraelský premiér s návrhom súhlasil. Hamas v piatok oznámil, že akceptuje niektoré jeho časti, vrátane odovzdania moci a prepustenia všetkých rukojemníkov výmenou za palestínskych väzňov.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Parolin odsúdil útok Hamasu a kritizoval Izrael za „prebiehajúci masaker“ v Gaze

Parolin odsúdil útok Hamasu a kritizoval Izrael za „prebiehajúci masaker“ v Gaze

VČERA - 21:51Zahraničné

Vatikánsky štátny sekretár Pietro Parolin v pondelok kritizoval Izrael za „prebiehajúci masaker“ v Pásme Gazy.

Orbán: Zelenskyj opäť používa obvyklú taktiku morálneho vydierania

Orbán: Zelenskyj opäť používa obvyklú taktiku morálneho vydierania

VČERA - 21:32Zahraničné

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opäť používa obvyklú taktiku morálneho vydierania, aby prinútil krajiny podporovať jeho vojnové úsilie.

Donald Trump privítal možnosť, že Japonsko bude mať prvú ženskú premiérku

Donald Trump privítal možnosť, že Japonsko bude mať prvú ženskú premiérku

VČERA - 20:53Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v pondelok privítal voľbu Sanae Takaičiovej za líderku vládnucej Liberálnodemokratickej strany.

Pápež obmedzil práva Vatikánskej banky, čím zrušil reformu svojho predchodcu

Pápež obmedzil práva Vatikánskej banky, čím zrušil reformu svojho predchodcu

VČERA - 19:50Zahraničné

Pápež Lev XIV. v pondelok zrušil výhradnú právomoc Vatikánskej banky spravovať investície mestského štátu, čím zvrátil finančnú reformu svojho predchodcu.

Vosveteit.sk
Umelá inteligencia sa začína správať ako živá bytosť. Nabrala vedomie? Stále viac ľudí je o tom presvedčenýchUmelá inteligencia sa začína správať ako živá bytosť. Nabrala vedomie? Stále viac ľudí je o tom presvedčených
General Motors predstavil „lunárny pickup“. Vyzerá ako z iného sveta. Na tomto vozidle budú po Mesiaci jazdiť astronauti programu Artemis.General Motors predstavil „lunárny pickup“. Vyzerá ako z iného sveta. Na tomto vozidle budú po Mesiaci jazdiť astronauti programu Artemis.
Myslíš si, že si zdravý, lebo si chudý? Vedci zistili, že práve tebe hrozí najväčšie riziko smrtiMyslíš si, že si zdravý, lebo si chudý? Vedci zistili, že práve tebe hrozí najväčšie riziko smrti
POZOR! Po otvorení tejto správy sa tvoj WhatsApp zmení na zbraň a automaticky rozpošle podvod všetkým tvojim kontaktomPOZOR! Po otvorení tejto správy sa tvoj WhatsApp zmení na zbraň a automaticky rozpošle podvod všetkým tvojim kontaktom
Z kostola do mobilu: „Som Ježiš Kristus,“ tvrdia chatboty. Umelá inteligencia sa hrá na Boha a nikto ju už nezastavíZ kostola do mobilu: „Som Ježiš Kristus,“ tvrdia chatboty. Umelá inteligencia sa hrá na Boha a nikto ju už nezastaví
Američania majú nové „monštrum“. Nový armádny nákladiak nepotrebuje vodiča a zvládne aj mínové poleAmeričania majú nové „monštrum“. Nový armádny nákladiak nepotrebuje vodiča a zvládne aj mínové pole
Pod našimi nohami sa deje niečo desivé. Zemské jadro sa správa inak, než vedci čakaliPod našimi nohami sa deje niečo desivé. Zemské jadro sa správa inak, než vedci čakali
Umelá inteligencia sa môže obrátiť proti ľudstvu skôr, než si myslíš. Hrozí nám vojna s bytosťou múdrejšou ako my?Umelá inteligencia sa môže obrátiť proti ľudstvu skôr, než si myslíš. Hrozí nám vojna s bytosťou múdrejšou ako my?
Vedci našli spôsob, ako potlačiť bolesť a nechať zápal pomáhať telu. Nová generácia liekov bude efektívnejšia, bez negatívnych vedľajších účinkovVedci našli spôsob, ako potlačiť bolesť a nechať zápal pomáhať telu. Nová generácia liekov bude efektívnejšia, bez negatívnych vedľajších účinkov
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP