Trump: Hamas súhlasí s dôležitými vecami, dohoda je možná
- DNES - 6:18
- Washington
Americký prezident Donald Trump v pondelok v Oválnej pracovni vyhlásil, že palestínske hnutie Hamas urobilo počas nepriamych rokovaní v Egypte o jeho mierovom pláne v Pásme Gazy dôležité ústupky. Podľa neho je uzavretie dohody možné, informuje TASR podľa správ agentúry AFP a televízie CNN.
„Myslím si, že postupujeme veľmi dobre a že Hamas súhlasí s vecami, ktoré sú veľmi dôležité,“ skonštatoval Trump. Doplnil, že má stanovené jasné podmienky, bez ktorých dohoda nebude možná. Reagoval tak na otázku novinárov, či USA trvajú na odzbrojení Hamasu.
Trump vyjadril optimizmus ohľadom vyhliadok na dohodu, zatiaľ čo delegácie Hamasu a Izraela v pondelok začali v egyptskom meste Šarm aš-Šajch nepriame rokovania o ukončení dvojročnej vojny podľa jeho 20-bodového mierového plánu. „Myslím, že dospejeme k dohode. Je pre mňa ťažké to povedať, keď sa o to už roky a roky snažia. Som si však celkom istý, že dospejeme k dohode o Gaze,“ uviedol.
Americký prezident zároveň odmietol správy, podľa ktorých mal izraelského premiéra Benjamina Netanjahua obviniť z negatívneho postoja k rokovaniam. Naopak, podľa Trumpa bol Netanjahu „veľmi pozitívne naladený ohľadom dohody“.
Denník The Guardian napísal, že počas prvej fázy rokovaní egyptskí a katarskí mediátori spolupracujú s oboma stranami na príprave podmienok pre prepustenie zostávajúcich izraelských rukojemníkov v Pásme Gazy výmenou za 1700 palestínskych väzňov, a tiež na stanovení dátumu dočasného prímeria. Podľa správ sa očakáva, že toto kolo rokovaní bude zložité a mohlo by trvať niekoľko dní.
Šéf Bieleho domu vyhlásil, že „všetky arabské krajiny, všetky moslimské krajiny“ podporujú jeho iniciatívu o dosiahnutí prímeria a prepustení izraelských rukojemníkov, ktorých Hamas zadržiava.
Trump svoj plán predstavil minulý týždeň. Izraelský premiér s návrhom súhlasil. Hamas v piatok oznámil, že akceptuje niektoré jeho časti, vrátane odovzdania moci a prepustenia všetkých rukojemníkov výmenou za palestínskych väzňov.
