Orbán: Zelenskyj opäť používa obvyklú taktiku morálneho vydierania
- DNES - 21:32
- Budapešť
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opäť používa obvyklú taktiku morálneho vydierania, aby prinútil krajiny podporovať jeho vojnové úsilie.
Uviedol to v pondelok na sociálnych sieťach predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v reakcii na Zelenského vyhlásenie na platforme X, podľa ktorého sa jeho krajina stane členom Európskej únie s maďarským premiérom alebo bez neho.
„Maďarský premiér je jediný, kto tento proces spomaľuje, ale tento proces je nezvratný,“ napísal Zelenskyj.
„Vážený pán prezident! Pri všetkej úcte, Maďarsko nemá morálnu povinnosť podporovať vstup Ukrajiny do EÚ,“ reagoval Orbán. Dodal, že žiadna krajina si vydieraním nevynútila vstup do EÚ, a že sa tak nestane ani teraz.
Maďarský premiér podčiarkol, že v zmysle Zmluvy o EÚ o členstve rozhodujú členské štáty a pripomenul, že maďarský ľud rozhodol drvivou väčšinou proti členstvu Ukrajiny v EÚ na jar vo vládnom prieskume verejnej mienky Voks2025. Server 24.hu pripomenul, že na prieskume v desaťmiliónovom Maďarsku sa zúčastnilo 2,2 milióna ľudí a 95 percent respondentov odmietlo vstup Ukrajiny do EÚ.
„Ak to chcete zmeniť, mediálna kampaň proti Maďarsku pravdepodobne nebude najlepší spôsob, ako si zaobstarať priateľov,“ odkázal Orbán ukrajinskému prezidentovi.
Donald Trump privítal možnosť, že Japonsko bude mať prvú ženskú premiérku
Americký prezident Donald Trump v pondelok privítal voľbu Sanae Takaičiovej za líderku vládnucej Liberálnodemokratickej strany.
Pápež obmedzil práva Vatikánskej banky, čím zrušil reformu svojho predchodcu
Pápež Lev XIV. v pondelok zrušil výhradnú právomoc Vatikánskej banky spravovať investície mestského štátu, čím zvrátil finančnú reformu svojho predchodcu.
Slovensko pripravuje 14. balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu
Slovensko pripravuje nový balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu, ktorý Kyjevu poskytne ženijnú pomoc a pomoc v oblasti odmínovania.
Francúzsky minister obrany Le Maire rezignoval, Macron chce „plán stability“
Bývalý francúzsky minister financií Bruno Le Maire, ktorého vymenovanie za ministra obrany vyvolalo rezignáciu premiéra Sébastiena Lecornua, v pondelok vyhlásil, že odchádza z vlády v snahe ukončiť krízu.