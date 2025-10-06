  • Články
Blanár: Zadržaný Slovák Peter Švestka sa z Izraela vrátil na Slovensko

  • DNES - 21:27
  • Bratislava
Lietadlo ministerstva obrany so Slovákom Petrom Švestkom na palube v pondelok priletelo do Bratislavy, uviedol šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár na sociálnej sieti Facebook. Muža zadržali izraelské úrady počas zastavenia flotily Global Sumud.

Na základe proaktívneho úsilia a profesionálneho prístupu slovenskej diplomacie došlo k prepusteniu občana Slovenskej republiky Petra Švestku,“ uviedol Blanár a ozrejmil, že muž „je na Slovensku“. „SR sa tak dnes spoločne s Gréckom stala prvou európskou krajinou, ktorá v tomto prípade vlastnými kapacitami zabezpečila návrat svojich občanov,“ uviedol v statuse.

Slovensko poskytlo pomoc aj ďalším deviatim zadržaným občanom Holandska, Kanady a Spojených štátov, „čím sme opätovne potvrdili pozíciu rešpektovaného a spoľahlivého partnera,“ priblížil Blanár.

Intenzívna príprava logisticky náročnej operácie, ktorú spoločne zrealizovali rezort diplomacie a obrany, prebiehala počas celého uplynulého víkendu,“ vysvetlil minister. Podľa jeho slov slovenská diplomacia komunikovala s izraelským ministerstvom zahraničných vecí, s izraelským veľvyslancom na Slovensku a so všetkými zainteresovanými zložkami od 2. októbra, kedy slovenského občana zadržali izraelské úrady.

Počas zadržania mu bola poskytovaná primeraná starostlivosť,“ skonštatovalo ministerstvo. „Ďakujem všetkým, ktorí prispeli k úspešnému zvládnutiu tejto operácie,“ doplnil šéf slovenskej diplomacie.

Účastníci iniciatívy, ktorú Izrael označuje ako „mediálny trik“, chceli do Pásma Gazy na lodiach dopraviť humanitárnu pomoc a prelomiť izraelskú námornú blokádu palestínskej enklávy trvajúcu od roku 2007. Izraelské námorné sily od stredajšieho (1. 10.) večera zastavili všetky plavidlá z flotily a zadržali vyše 400 aktivistov. V uplynulých dňoch Izrael deportoval viac než stovku z nich do Turecka.

Zdroj: Info.sk, TASR
