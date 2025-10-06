  • Články
Donald Trump privítal možnosť, že Japonsko bude mať prvú ženskú premiérku

  • DNES - 20:53
  • Washington
Americký prezident Donald Trump v pondelok privítal voľbu Sanae Takaičiovej za líderku vládnucej Liberálnodemokratickej strany (LDP).

Pravdepodobne sa stane aj prvou japonskou premiérkou a označil ju za „múdru a silnú“ osobu.

Japonsko si zvolilo prvú ženskú premiérku, vysoko rešpektovanú veľmi múdru a silnú osobu,“ napísal Trump na sociálnej sieti Truth Social. „Toto sú ohromné správy pre neuveriteľný japonský ľud. Všetkým gratulujem,“ doplnil.

Japonské médiá uvádzajú, že Trump by mal do ázijskej krajiny pricestovať ešte v priebehu októbra.

Takaičiová (64) v sobotu začala „novú éru“ po tom, čo prevzala vedenie vládnucej strany a smeruje k tomu, aby sa stala aj prvou ženou na čele vlády. Víťazka vnútrostraníckeho hlasovania LDP s veľkou pravdepodobnosťou získa premiérsky post, keďže, ako objasňuje agentúra AP, strana je stále jednoznačne najsilnejšou v dolnej komore parlamentu, ktorá určuje predsedu vlády, a opozičné skupiny sú výrazne rozdrobené.

Nová líderka LPD povedala, že má pred sebou „kopu práce“, aby obnovila prosperitu svojej upadajúcej strany. LDP vládne Japonsku takmer nepretržite od roku 1955, no postupne stráca podporu, ktorú získavajú menšie strany vrátane protiimigračnej Sanseito.

Zdroj: Info.sk, TASR
