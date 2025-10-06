Pápež obmedzil práva Vatikánskej banky, čím zrušil reformu svojho predchodcu
- DNES - 19:50
- Vatikán
Pápež Lev XIV. v pondelok zrušil výhradnú právomoc Vatikánskej banky spravovať investície mestského štátu, čím zvrátil finančnú reformu svojho predchodcu.
Najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi uviedol, že Vatikánska banka už viac nebude spravovať všetky investície tamojších úradov, čo v roku 2022 zaviedol pápež František. V dôsledku toho môžu vatikánske úrady slobodne využívať zahraničné banky.
Pápež uviedol, že úrady by mali naďalej uprednostňovať služby Vatikánskej banky, „pokiaľ príslušné orgány... nepovažujú za efektívnejšie alebo výhodnejšie využívanie finančných sprostredkovateľov so sídlom v iných štátoch“.
Reputácia Vatikánu v oblasti financií sa v uplynulých desaťročiach značne poškodila v dôsledku netransparentného financovania a prípadov korupcie, sprenevery a ďalších zločinov. Pápež František viedol katolícku cirkev 12 rokov a zaviedol sériu reforiem na vyriešenie spomínaných problémov.
Niektorí predstavitelia sa však sťažovali, že po zavedení reforiem získala Vatikánska banka priveľkú moc nad niektorými miestnymi úradmi, ktoré nemohli investovať v neďalekých talianskych bankách.
Nový dekrét nariaďuje, aby vatikánske orgány naďalej dodržiavali investičnú politiku krajiny, ktorú vypracoval dozorný výbor zriadený v roku 2022.
Slovensko pripravuje 14. balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu
Slovensko pripravuje nový balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu, ktorý Kyjevu poskytne ženijnú pomoc a pomoc v oblasti odmínovania.
Francúzsky minister obrany Le Maire rezignoval, Macron chce „plán stability“
Bývalý francúzsky minister financií Bruno Le Maire, ktorého vymenovanie za ministra obrany vyvolalo rezignáciu premiéra Sébastiena Lecornua, v pondelok vyhlásil, že odchádza z vlády v snahe ukončiť krízu.
Sikorski: Poľsko a Fínsko chcú spoločne potláčať ruskú tieňovú flotilu
Poľsko a Fínsko sa zamerajú na boj proti takzvanej ruskej tieňovej flotile, ktorou sa Moskva snaží obchádzať sankcie a nebudú tolerovať aktivity ohrozujúce bezpečnosť regiónu.
Kallasová: EÚ chce byť súčasťou Rady mieru, ktorá by po vojne spravovala Gazu
Európska únia chce byť súčasťou takzvanej Rady mieru, ktorá by po vojne spravovala Pásmo Gazy, oznámila v pondelok vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničnú politiku Kaja Kallasová.