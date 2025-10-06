Slovensko pripravuje 14. balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu
- DNES - 19:45
- Kyjev
Slovensko pripravuje nový balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu, ktorý Kyjevu poskytne ženijnú pomoc a pomoc v oblasti odmínovania.
Oznámil to v pondelok minister obrany Robert Kaliňák v prejave na medzinárodnom fóre obranného priemyslu v Kyjeve. TASR o tom informuje podľa správ agentúr RBC Ukraine, Interfax Ukraine, portálu Ukrajinska pravda a príspevku ukrajinského ministerstva obrany na sociálnej sieti Telegram.
Kaliňák na fóre oznámil, že spoločne s ukrajinským ministrom obrany Denysom Šmyhaľom podpísali memorandum o 14. balíku pomoci, podľa ktorého Slovensko poskytne Ukrajine ženijnú a odmínovaciu pomoc. Slovenská republika podľa ukrajinského ministerstva obrany poskytne Kyjevu päť kusov odmínovacieho zariadenia Božena a ďalšiu vojenskú i nevojenskú techniku.
Šéf slovenského rezortu obrany tiež vyhlásil, že do Kyjeva pricestoval rokovať so Šmyhaľom a identifikovať potenciálne projekty pre rozšírenie „už aj tak pomerne komplexnej obrannej spolupráce“.
Kaliňák poznamenal, že počas nedávneho stretnutia slovenského premiéra Roberta Fica a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského lídri obrannú spoluprácu identifikovali ako jednu z hlavných tém nadchádzajúceho štvrtého spoločného medzivládneho zasadnutia.
Slovensko poskytlo Ukrajine od februára 2022 13. balíkov vojenskej pomoci v celkovej hodnote 671 miliónov eur. Štrnásty balík v hodnote 40,3 milióna eur Ficova vláda zamietla v novembri 2023.
Pápež obmedzil práva Vatikánskej banky, čím zrušil reformu svojho predchodcu
Pápež Lev XIV. v pondelok zrušil výhradnú právomoc Vatikánskej banky spravovať investície mestského štátu, čím zvrátil finančnú reformu svojho predchodcu.
Francúzsky minister obrany Le Maire rezignoval, Macron chce „plán stability“
Bývalý francúzsky minister financií Bruno Le Maire, ktorého vymenovanie za ministra obrany vyvolalo rezignáciu premiéra Sébastiena Lecornua, v pondelok vyhlásil, že odchádza z vlády v snahe ukončiť krízu.
Sikorski: Poľsko a Fínsko chcú spoločne potláčať ruskú tieňovú flotilu
Poľsko a Fínsko sa zamerajú na boj proti takzvanej ruskej tieňovej flotile, ktorou sa Moskva snaží obchádzať sankcie a nebudú tolerovať aktivity ohrozujúce bezpečnosť regiónu.
Kallasová: EÚ chce byť súčasťou Rady mieru, ktorá by po vojne spravovala Gazu
Európska únia chce byť súčasťou takzvanej Rady mieru, ktorá by po vojne spravovala Pásmo Gazy, oznámila v pondelok vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničnú politiku Kaja Kallasová.