Francúzsky minister obrany Le Maire rezignoval, Macron chce „plán stability“

Bývalý francúzsky minister financií Bruno Le Maire, ktorého vymenovanie za ministra obrany vyvolalo rezignáciu premiéra Sébastiena Lecornua, v pondelok vyhlásil, že odchádza z vlády v snahe ukončiť krízu. Prezident Emmanuel Macron jeho rezignáciu prijal, píše TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.

Le Maire v rokoch 2017 až 2024 zastával funkciu ministra financií. Niektorí zástupcovia stredopravicovej strany Republikáni (LR) v nedeľu s jeho nomináciou nesúhlasili, pretože ho považujú za stelesnenie Macronovej hospodárskej politiky.

Za týchto podmienok som prezidentovi navrhol, aby som bezodkladne odstúpil z vlády a svoje povinnosti ministra obrany preniesol na premiéra (Lecornua),“ napísal La Maire na sociálnej sieti X. Dodal, že „prezident jeho návrh akceptoval“.

Hoci sa Elyzejský palác bezprostredne nevyjadril, podľa agentúry AFP je možné, že Macron opäť vymenuje Lecornua do funkcie šéfa rezortu obrany s cieľom ukončiť politickú krízu.

Po pondelkovom rokovaní Macrona s Lecornuom Elyzejský palác oznámil, že prezident požiadal o vypracovanie „plánu stability“ do stredy, v rámci ktorého bude Lecornu „viesť záverečné rokovania s cieľom definovať platformu pre akcieschopnosť a stabilitu krajiny“. Odchádzajúci premiér prezidentovu požiadavku prijal.

Šéf Republikánov a minister vnútra Bruno Retailleau v pondelok obvinil Lecornua zo „zatajovania“ Le Mairovho vymenovania. Premiér Lecornu podal demisiu necelý mesiac od vymenovania do funkcie a deň po tom, čo jeho vládu schválil Macron.

Lecornu bol vymenovaný 9. septembra. Vo funkcii bol 27 dní a nahradil Francoisa Bayroua, ktorého vláda neustála hlasovanie o vyslovení dôvery. Rovnaký osud predtým postihol aj Michela Barniera. Francúzsko tak malo za posledné dva roky piatich premiérov.

