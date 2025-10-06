  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 6.10.2025Meniny má Natália
11°Bratislava

Sikorski: Poľsko a Fínsko chcú spoločne potláčať ruskú tieňovú flotilu

  • DNES - 19:19
  • Varšava
Sikorski: Poľsko a Fínsko chcú spoločne potláčať ruskú tieňovú flotilu

Poľsko a Fínsko sa zamerajú na boj proti takzvanej ruskej tieňovej flotile, ktorou sa Moskva snaží obchádzať sankcie a nebudú tolerovať aktivity ohrozujúce bezpečnosť regiónu.

Uviedol to v pondelok po stretnutí s fínskou ministerkou zahraničných vecí Elinou Valtonen jej poľský rezortný partner Radoslaw Sikorski. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

Sikorski uviedol, že Poľsko a Fínsko spolupracujú pri potláčaní ruských hybridných operácií na svojich východných hraniciach i v Baltskom mori. „Osobitnou oblasťou záujmu je boj proti tieňovej flotile, prostredníctvom ktorej sa Rusko pokúša obchádzať sankcie, pričom vytvára vážne riziko pre environmentálnu a námornú bezpečnosť,“ povedal šéf poľskej diplomacie.

Podľa neho by doterajšie spoločné kroky mali byť pre Moskvu jasným varovaním. „Nebudeme tolerovať obchádzanie sankcií, sabotáže namierené proti našej kritickej infraštruktúre ani vytváranie obrovského rizika ekologickej katastrofy v Baltskom mori,“ zdôraznil Sikorski. Dodal, že podporuje využitie zmrazených ruských štátnych aktív na úverovú pomoc Ukrajine.

Minister pripomenul, že Poľsko chce počas svojho predsedníctva v Rade štátov Baltského mora zlepšiť koordináciu v oblasti ochrany podmorskej infraštruktúry a potláčania tieňovej flotily. Rada podľa neho poskytuje platformu na synchronizáciu krokov krajín regiónu a Európskej únie.

Sikorski tiež ocenil európsku iniciatívu tzv. dronového múru, ako aj plán NATO Eastern Sentry, ktorý označil za prejav solidarity a flexibility Aliancie.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Pápež obmedzil práva Vatikánskej banky, čím zrušil reformu svojho predchodcu

Pápež obmedzil práva Vatikánskej banky, čím zrušil reformu svojho predchodcu

DNES - 19:50Zahraničné

Pápež Lev XIV. v pondelok zrušil výhradnú právomoc Vatikánskej banky spravovať investície mestského štátu, čím zvrátil finančnú reformu svojho predchodcu.

Slovensko pripravuje 14. balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu

Slovensko pripravuje 14. balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu

DNES - 19:45Zahraničné

Slovensko pripravuje nový balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu, ktorý Kyjevu poskytne ženijnú pomoc a pomoc v oblasti odmínovania.

Francúzsky minister obrany Le Maire rezignoval, Macron chce „plán stability“

Francúzsky minister obrany Le Maire rezignoval, Macron chce „plán stability“

DNES - 19:25Zahraničné

Bývalý francúzsky minister financií Bruno Le Maire, ktorého vymenovanie za ministra obrany vyvolalo rezignáciu premiéra Sébastiena Lecornua, v pondelok vyhlásil, že odchádza z vlády v snahe ukončiť krízu.

Kallasová: EÚ chce byť súčasťou Rady mieru, ktorá by po vojne spravovala Gazu

Kallasová: EÚ chce byť súčasťou Rady mieru, ktorá by po vojne spravovala Gazu

DNES - 17:50Zahraničné

Európska únia chce byť súčasťou takzvanej Rady mieru, ktorá by po vojne spravovala Pásmo Gazy, oznámila v pondelok vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničnú politiku Kaja Kallasová.

Vosveteit.sk
Umelá inteligencia sa začína správať ako živá bytosť. Nabrala vedomie? Stále viac ľudí je o tom presvedčenýchUmelá inteligencia sa začína správať ako živá bytosť. Nabrala vedomie? Stále viac ľudí je o tom presvedčených
General Motors predstavil „lunárny pickup“. Vyzerá ako z iného sveta. Na tomto vozidle budú po Mesiaci jazdiť astronauti programu Artemis.General Motors predstavil „lunárny pickup“. Vyzerá ako z iného sveta. Na tomto vozidle budú po Mesiaci jazdiť astronauti programu Artemis.
Myslíš si, že si zdravý, lebo si chudý? Vedci zistili, že práve tebe hrozí najväčšie riziko smrtiMyslíš si, že si zdravý, lebo si chudý? Vedci zistili, že práve tebe hrozí najväčšie riziko smrti
POZOR! Po otvorení tejto správy sa tvoj WhatsApp zmení na zbraň a automaticky rozpošle podvod všetkým tvojim kontaktomPOZOR! Po otvorení tejto správy sa tvoj WhatsApp zmení na zbraň a automaticky rozpošle podvod všetkým tvojim kontaktom
Z kostola do mobilu: „Som Ježiš Kristus,“ tvrdia chatboty. Umelá inteligencia sa hrá na Boha a nikto ju už nezastavíZ kostola do mobilu: „Som Ježiš Kristus,“ tvrdia chatboty. Umelá inteligencia sa hrá na Boha a nikto ju už nezastaví
Američania majú nové „monštrum“. Nový armádny nákladiak nepotrebuje vodiča a zvládne aj mínové poleAmeričania majú nové „monštrum“. Nový armádny nákladiak nepotrebuje vodiča a zvládne aj mínové pole
Pod našimi nohami sa deje niečo desivé. Zemské jadro sa správa inak, než vedci čakaliPod našimi nohami sa deje niečo desivé. Zemské jadro sa správa inak, než vedci čakali
Umelá inteligencia sa môže obrátiť proti ľudstvu skôr, než si myslíš. Hrozí nám vojna s bytosťou múdrejšou ako my?Umelá inteligencia sa môže obrátiť proti ľudstvu skôr, než si myslíš. Hrozí nám vojna s bytosťou múdrejšou ako my?
Vedci našli spôsob, ako potlačiť bolesť a nechať zápal pomáhať telu. Nová generácia liekov bude efektívnejšia, bez negatívnych vedľajších účinkovVedci našli spôsob, ako potlačiť bolesť a nechať zápal pomáhať telu. Nová generácia liekov bude efektívnejšia, bez negatívnych vedľajších účinkov
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP