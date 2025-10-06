  • Články
Pri nehode v Krásne nad Kysucou vymrštilo 34-ročného vodiča z vozidla

Pri pondelkovej dopravnej nehode kamióna a dvoch osobných motorových vozidiel v Krásne nad Kysucou zasahovala posádka leteckých záchranárov zo Žiliny, ktorá si prevzala 34-ročného vodiča, ktorý utrpel vážne zranenia. Informovala o tom letecká záchranná služba Air Transport Europe (ATE) na sociálnej sieti.

Po náraze bol vodič osobného motorového vozidla vymrštený z vozidla, pričom utrpel úraz hlavy s otrasom mozgu a zlomeninu dolnej končatiny. „Po pristátí vrtuľníka priamo na ceste si ho do starostlivosti prevzali leteckí záchranári od pozemných zložiek. Po doplnení ďalšej liečby bol pacient preložený na palubu vrtuľníka a v stabilizovanom stave transportovaný do Fakultnej nemocnice v Žiline,“ spresnili leteckí záchranári.

Zdroj: Info.sk, TASR
