Francúzske akcie aj euro klesajú v reakcii na politickú krízu

Francúzske akcie a euro v pondelok klesli, zatiaľ čo náklady na francúzske pôžičky v prudko vzrástli, keďže vláda padla v priebehu niekoľkých hodín od svojho vymenovania. To ešte zvýšilo neistotu týkajúcu sa druhej najväčšej ekonomiky eurozóny.

Premiér Sébastien Lecornu nečakane odovzdal svoju rezignáciu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi len niekoľko hodín po oznámení zloženia svojho kabinetu.

Parížsky akciový index CAC 40 v hodnote 3 biliónov USD (2,57 bilióna eur) klesol o viac ako 1,3 %, čím sa stal najhoršie fungujúcim indexom v Európe. Akcie hlavných bánk sa prepadli, pričom akcie BNP Paribas, Société Générale a Crédit Agricole klesli o 3 % až 4 %.

Euro, ktoré v minulom roku prežilo väčšinu politických nepokojov vo Francúzsku, v pondelok kleslo o 0,2 % na 1,172 USD/EUR. „Zdá sa, že vo francúzskom parlamente nie je ochota schváliť rozpočet, takže si myslím, že vyššie výnosy budú tlačiť na kurz euro-dolár v blízkej budúcnosti,“ povedala analytička Danske Bank Kirstine Kundby-Nielsenová.

Akcie francúzskych spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou sa znížili o 2,6 % a smerujú k najväčšiemu jednodňovému poklesu od apríla. Ani ostatné európske trhy nezostali bez ujmy. Širší index STOXX 600 klesol o 0,3 % aj nemecký DAX sa mierne oslabil.

Francúzsko má najväčší rozpočtový deficit v eurozóne, ktorý je takmer dvojnásobkom maximálneho povoleného limitu Európskej únie na úrovni 3 % hrubého domáceho produktu (HDP). Problémy Paríža zatieňujú tohtoročný rast európskych akcií, ktorý bol poháňaný zvýšenými výdavkami na bezpečnosť a infraštruktúru v štátoch, ako je Nemecko.

Dlhodobé financie Francúzska už sú zraniteľné a politika sa od Macronovho znovuzvolenia v roku 2022 stala čoraz nestabilnejšou vzhľadom na to, že žiadna strana alebo zoskupenie nemalo parlamentnú väčšinu. Francúzsko malo za menej ako rok troch premiérov, ktorí sa pokúšali, ale bez úspechu, presadiť nepopulárne rozpočty.

Rezignácia Lecornua potvrdzuje, že francúzske dlhopisy zostávajú neinvestovateľné. Pokiaľ v parlamente nebude väčšina, nikto nebude schopný riešiť dlhové a fiškálne problémy Francúzska,“ povedal Mathieu Savary, hlavný stratég BCA Research pre vyspelé trhy mimo USA.

Výnosy z francúzskych desaťročných dlhopisov sa zvýšili až o 9 bázických bodov na takmer 3,6 %, predtým ako klesli na 3,563 %.

Investori sa obávajú o úverovú bonitu Francúzska, ktorú ešte zhoršilo zníženie ratingu minulý mesiac. V pondelok sa swapy na úverové zlyhanie (derivát, ktorý odráža náklady na poistenie proti štátnemu zlyhaniu) zvýšili na 41 bázických bodov, čo je najviac od apríla, z 38 bázických bodov v piatok (3. 10.).

(1 USD = 1,1678 USD)

Zdroj: Info.sk, TASR
