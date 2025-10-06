  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 6.10.2025Meniny má Natália
12°Bratislava

Kallasová: EÚ chce byť súčasťou Rady mieru, ktorá by po vojne spravovala Gazu

  • DNES - 17:50
  • Brusel
Kallasová: EÚ chce byť súčasťou Rady mieru, ktorá by po vojne spravovala Gazu

Európska únia chce byť súčasťou takzvanej Rady mieru, ktorá by po vojne spravovala Pásmo Gazy, oznámila v pondelok vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničnú politiku Kaja Kallasová.

Jej predsedom má byť americký prezident Donald Trump a členom bývalý britský premiér Tony Blair a ďalší lídri.

Áno, cítime, že Európa má veľkú úlohu a mali by sme tiež byť pri tom,“ odpovedala Kallasová na otázku, či Únia chce byť súčasťou Trumpovej Rady mieru. Poznamenala, že EÚ poskytuje humanitárnu pomoc Palestínčanom a má väzby s Palestínskou samosprávou aj s Izraelom.

Myslím, že Európa by nemala byť iba platcom, ale mala by byť aj aktérom,“ uviedla na okraj stretnutia Rady pre spoluprácu EÚ a Perzského zálivu (EÚ-GCC) v Kuvajte.

Pracovali sme na mierovom pláne... a pracujeme spoločne s našimi arabskými partnermi. Rozumejú, že je v záujme všetkých, aby sme tam boli, takže dúfajme, že s tým budú súhlasiť aj Izraelčania,“ dodala.

Americký prezident minulý týždeň po stretnutí s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom v Bielom dome predstavil 20-bodový mierový plán na ukončenie vojny v Pásme Gazy, ktorý zahŕňa správu tohto územia po vojne. Netanjahu s plánom súhlasil a Hamas v piatok oznámil, že akceptuje niektoré body, avšak o ďalších sú podľa neho potrebné rokovania.

Medzinárodný orgán, tzv. Rada mieru, by dozeral na „technokratický, apolitický palestínsky výbor“, ktorý by po vojne spravoval Pásmo Gazy. Rada stanoví rámec a bude spravovať financovanie obnovy Gazy, kým Palestínska samospráva nedokončí reformy a nebude môcť prevziať kontrolu nad enklávou. Hamas ani iné militantné skupiny sa na vláde nemajú podieľať.

Návrh okrem toho potvrdzuje, že Izrael nebude Pásmo Gazy okupovať a ani ho neanektuje. Spomína tiež možnosť vytvorenia podmienok pre cestu k palestínskemu sebaurčeniu a štátnosti.

V egyptskom letovisku Šarm aš-Šajch sa v pondelok začali nepriame rozhovory medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Podľa egyptských médií delegácie diskutujú o podmienkach pre prepustenie izraelských rukojemníkov a väznených Palestínčanov v súvislosti s mierovým plánom amerického prezidenta.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Andrej Babiš: Budem silný premiér, Okamuru si ako šéfa snemovne viem predstaviť

Andrej Babiš: Budem silný premiér, Okamuru si ako šéfa snemovne viem predstaviť

DNES - 17:33Zahraničné

Predseda hnutia ANO Andrej Babiš si dokáže predstaviť, že by sa šéf hnutia Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomio Okamura stal predsedom Poslaneckej snemovne českého parlamentu.

Peskov: Neexistuje dôvod pre obviňovanie Ruska za dronové incidenty v Nemecku

Peskov: Neexistuje dôvod pre obviňovanie Ruska za dronové incidenty v Nemecku

DNES - 16:39Zahraničné

Rusko odmieta obvinenia zo zodpovednosti za drony, ktoré spozorovali v Nemecku, a v dôsledku ktorých sa minulý týždeň prerušila prevádzka na letisku v Mníchove.

Vo veku 88 rokov zomrela britská spisovateľka Jilly Cooperová

Vo veku 88 rokov zomrela britská spisovateľka Jilly Cooperová

DNES - 15:56Zahraničné

Vo veku 88 rokov na následky pádu zomrela britská spisovateľka Jilly Cooperová - autorka románov Pólo, Rivali alebo Jazdci.

Merkelová: EÚ mohla s Putinom viac rokovať, Poľsko a Pobaltie sa stavali proti

Merkelová: EÚ mohla s Putinom viac rokovať, Poľsko a Pobaltie sa stavali proti

DNES - 15:21Zahraničné

K udalostiam pred ruskou inváziou na Ukrajine sa vyjadrila bývalá nemecká kancelárka Angela Merkelová v rozhovore pre maďarský server Partizán.

Vosveteit.sk
Umelá inteligencia sa začína správať ako živá bytosť. Nabrala vedomie? Stále viac ľudí je o tom presvedčenýchUmelá inteligencia sa začína správať ako živá bytosť. Nabrala vedomie? Stále viac ľudí je o tom presvedčených
General Motors predstavil „lunárny pickup“. Vyzerá ako z iného sveta. Na tomto vozidle budú po Mesiaci jazdiť astronauti programu Artemis.General Motors predstavil „lunárny pickup“. Vyzerá ako z iného sveta. Na tomto vozidle budú po Mesiaci jazdiť astronauti programu Artemis.
Myslíš si, že si zdravý, lebo si chudý? Vedci zistili, že práve tebe hrozí najväčšie riziko smrtiMyslíš si, že si zdravý, lebo si chudý? Vedci zistili, že práve tebe hrozí najväčšie riziko smrti
POZOR! Po otvorení tejto správy sa tvoj WhatsApp zmení na zbraň a automaticky rozpošle podvod všetkým tvojim kontaktomPOZOR! Po otvorení tejto správy sa tvoj WhatsApp zmení na zbraň a automaticky rozpošle podvod všetkým tvojim kontaktom
Z kostola do mobilu: „Som Ježiš Kristus,“ tvrdia chatboty. Umelá inteligencia sa hrá na Boha a nikto ju už nezastavíZ kostola do mobilu: „Som Ježiš Kristus,“ tvrdia chatboty. Umelá inteligencia sa hrá na Boha a nikto ju už nezastaví
Američania majú nové „monštrum“. Nový armádny nákladiak nepotrebuje vodiča a zvládne aj mínové poleAmeričania majú nové „monštrum“. Nový armádny nákladiak nepotrebuje vodiča a zvládne aj mínové pole
Pod našimi nohami sa deje niečo desivé. Zemské jadro sa správa inak, než vedci čakaliPod našimi nohami sa deje niečo desivé. Zemské jadro sa správa inak, než vedci čakali
Umelá inteligencia sa môže obrátiť proti ľudstvu skôr, než si myslíš. Hrozí nám vojna s bytosťou múdrejšou ako my?Umelá inteligencia sa môže obrátiť proti ľudstvu skôr, než si myslíš. Hrozí nám vojna s bytosťou múdrejšou ako my?
Vedci našli spôsob, ako potlačiť bolesť a nechať zápal pomáhať telu. Nová generácia liekov bude efektívnejšia, bez negatívnych vedľajších účinkovVedci našli spôsob, ako potlačiť bolesť a nechať zápal pomáhať telu. Nová generácia liekov bude efektívnejšia, bez negatívnych vedľajších účinkov
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP