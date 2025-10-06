Andrej Babiš: Budem silný premiér, Okamuru si ako šéfa snemovne viem predstaviť
- DNES - 17:33
- Praha
Predseda hnutia ANO Andrej Babiš si dokáže predstaviť, že by sa šéf hnutia Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomio Okamura stal predsedom Poslaneckej snemovne českého parlamentu.
Podotkol, že ak bude predsedom vlády, bude garantom zahraničnej a bezpečnostnej politiky Česka a chce byť silný premiér. Zopakoval, že svoj konflikt záujmov súvisiaci s vlastníctvom holdingu Agrofert vyrieši. Povedal to v pondelok po ďalších povolebných rokovaniach, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Je známa vec, že sa SPD usiluje o tento post... Musíme sa dohodnúť komplexne... Viem si to predstaviť, ale to je to najjednoduchšie. Dôležité je, ako bude vyzerať vláda,“ odpovedal Babiš na otázku, či si dokáže predstaviť Okamuru na čele dolnej komory parlamentu. Bližšie informácie o tom, kto by mal dostať aké ministerstvo, nechcel uviesť. Nakoniec priznal, že podpredseda hnutia ANO Karel Havlíček bude dozerať na ekonomické rezorty a ANO má okrem toho záujem aj o zdravotníctvo a rezort sociálnych vecí.
Podotkol, že o vláde rokuje sám a zdôraznil, že nie je nikoho bábkou, akou bol podľa jeho slov končiaci premiér Petr Fiala. Podľa Babiša za neho o vláde rokoval exminister spravodlivosti Pavel Blažek. „Ja nie som bábka nikoho. Rokujem sám, lebo mám mandát. Ak budem premiér, budem silný premiér a nenechám sa vydierať nikým iným,“ povedal s tým, že Petra Fialu vraj vydierali Piráti.
Na otázku, či už neplatí jeho výrok z roku 2017, že SPD je extrémistická strana, odpovedal, že tak, ako hovorieval český exprezident Miloš Zeman, len blbec nemení názory.
Dodal, že v pondelok hovoril s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom, písal si s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou či francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. „Moja reputácia v zahraničí je veľmi dobrá na rozdiel od toho, čo sa niektorí snažia hovoriť ľuďom. Ja som garantom našej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. To sme avizovali dopredu, že ak ja budem premiér, hnutie ANO za to ručí a zodpovedá,“ povedal Babiš.
Rétorika súčasnej koalície o tom, že by sa Česko pod jeho vládou malo posunúť na východ, je podľa jeho slov smiešna. V blízkej dobe by mal telefonovať aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. „Zelenskyj cez pána veľvyslanca avizoval, že mi zavolá. Mal mi volať včera, ale potom veľvyslanec povedal, že rieši nejaké drony. Tak predpokladám, že sa ozve,“ dodal Babiš.
Kallasová: EÚ chce byť súčasťou Rady mieru, ktorá by po vojne spravovala Gazu
Európska únia chce byť súčasťou takzvanej Rady mieru, ktorá by po vojne spravovala Pásmo Gazy, oznámila v pondelok vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničnú politiku Kaja Kallasová.
Peskov: Neexistuje dôvod pre obviňovanie Ruska za dronové incidenty v Nemecku
Rusko odmieta obvinenia zo zodpovednosti za drony, ktoré spozorovali v Nemecku, a v dôsledku ktorých sa minulý týždeň prerušila prevádzka na letisku v Mníchove.
Vo veku 88 rokov zomrela britská spisovateľka Jilly Cooperová
Vo veku 88 rokov na následky pádu zomrela britská spisovateľka Jilly Cooperová - autorka románov Pólo, Rivali alebo Jazdci.
Merkelová: EÚ mohla s Putinom viac rokovať, Poľsko a Pobaltie sa stavali proti
K udalostiam pred ruskou inváziou na Ukrajine sa vyjadrila bývalá nemecká kancelárka Angela Merkelová v rozhovore pre maďarský server Partizán.